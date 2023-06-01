Очільник Хорватії також сказав, що не розуміє, чому українське гасло використовують по всьому світу. Він також додав, що не хоче чути його у своїй країні.

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Мілановичу не сподобалось гасло "Слава Україні"

Президент Хорватії, який відомий своїми проросійськими поглядами, наголосив, що для нього "немає різниці" між гаслом усташів "За дім готові" та українським національним вигуком. До того ж він назвав наше гасло радикальним та шовіністичним.

Це – вигук найрадикальніших шовіністів Заходу України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків,

– заявив Міланович.

Він також звинуватив лідерів Заходу в тому, що вони "підсіли" на наше національне гасло. Наостанок він "порадив" українцям "вигадати інше привітання".

Зверніть увагу! Слава Україні – українське вітання та національне гасло, що з'явилося на початку ХХ століття у різних варіаціях. Воно набуло поширення під час Української революції 1918 – 1921 серед борців за незалежність України У 1920 – 1930 роках було звичним на Заході України та в українській діаспорі, що емігрувала за кордон. На своїй батьківщині гасло відродилося аж після проголошення незалежності України у 1991 році. На відміну від гасла хорватських терористів "За дім готові", наше гасло розповсюдилось серед усіх українців, тому таке порівняння Мілановича є абсолютно некоректним.

В українському МЗС відреагували на скандальні заяви Мілановича

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко на своїй фейсбук-сторінці відповів Мілановичу на його порівняння українського гасла та вигуку хорватських усташів.

Він опублікував скриншот новини зі словами Мілановича, на якому зазначив наше вітання та національний вигук хорватів: "Živjela Hrvatska!" ("Хай живе Хорватія!" – 24 Канал.)

В Українському МЗС відреагували на закиди Мілановича / Фото Олега Ніколенка

Довідка! Živjela Hrvatska ("Хай живе Хорватія!" – 24 Канал.) є національним гаслом хорватського народу. Воно має для них таке ж значення, як "Слава Україні!" – для українців.

В Офісі Президента також висловилися щодо слів Мілановича

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму твітері вирішив дати "кілька скромних порад президенту Хорватії Мілановичу" після його скандалу з українським гаслом.

Подоляк наголосив, що очільник Хорватії має припинити "жити інфантильними міфами російської пропаганди", а також "не боятися правильної історії", адже це робить нас сильнішими.

Наостанок він порадив Мілановичу "не просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися", якщо президент Хорватії "сам не готовий захищати власну землю". Закінчив свій пост Подоляк відповіддю на українське національне гасло – Героям Слава!

Що відомо про позицію хорватського президента Мілановича