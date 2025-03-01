Умер Зорян Базилевич – прадедушка погибших от российского удара по Львову сестер Базилевич

В субботу, 1 марта, во Львове умер Зорян Базилевич – прадедушка сестер Базилевич, которые погибли от российского удара "Кинжалом" 4 сентября 2024 года. Мужчине было 94 года.

Об этом сообщил его сын Орест, передает 24 Канал. Прощаться с покойным будут сегодня, 3 марта, в Храме равноапостольного князя Владимира во Львове в 19:00.

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Во Львове умер Зорян Базилевич

Зорян Базилевич был племянником невестки украинского писателя Ивана Франко – Ольги Франко из Билевичей, сообщили в музее "Дом Франко".

День визита господина Зоряна и его жены госпожи Богданы в Дом Франко, осенью 2021 года, вспоминаем с большим теплом и благодарностью. Он щедро делился интересными воспоминаниями из детства о семье Франко и мемориальной вилле,

– говорится в заметке.

К слову, 4 сентября 2024 года Россия нанесла смертельный удар по жилому кварталу во Львове. Внук Зоряна, Ярослав Базилевич, потерял свою семью: жену Евгению и трех дочерей – 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию.

В Украинском католическом университете основали стипендиальный фонд имени погибших, куда мужчина вложил часть своих средств. Им покроют расходы на обучение для талантливых студентов, которые из-за сложных жизненных обстоятельств не имеют возможности оплатить образование.