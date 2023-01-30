"Россию провоцировали" и "заберем все танки": возмутительные заявления президента Хорватии

Несмотря на то, что украинские защитники уже почти год героически и мощно противостоят российским оккупантам, все равно есть западные чиновники, которые заявляют, что "Путину лучше не переходить дорогу". Собственно, трусливыми и прокремлевскими заявлениями отметился нынешний президент Хорватии Зоран Миланович.

К сожалению, это уже не впервые, когда лидер Хорватии подыгрывает пропаганде Кремля и озвучивает откровенно маразматические утверждения по поводу российско-украинской войны. Так, на этот раз Миланович констатировал, что Россия "опасная страна", и почему-то никто этого не осознает.

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В Загребе до сих пор верят в "величие" России

В то время, когда воины Вооруженных Сил дают взубчку "второй армии мира", глава Хорватии Зоран Миланович проводит пресс-конференцию, на которой говорит, что Россия – это "супердержава". Аргумент у него "безоговорочный", мол, у Путина есть ядерное оружие, поэтому его невозможно переиграть.

Россия – опасная страна, вы ничего не понимаете. Украинцы патологически ненавидят россиян. Вы ничего не понимаете. Они там восстали против мировой ядерной супердержавы,

– сказал он.

Конечно, никто не будет отрицать то, что ядерное оружие в руках Путина является чем-то очень опасным. Однако позволять российскому диктатору шантажировать мир ним – это тоже, очевидно, не выход. И сам президент Хорватии должен, по всей вероятности, это понимать.

Кроме того, если в Кремле таки примут решение о нажатии на "красную кнопку", то это лишь свидетельствует о слабости и ничтожности "сверхдержавы", которой называет себя Россия.

Мы все глубже и глубже входим в конфликт с супердержавой. Вы знаете, что будет, если россияне проиграют войну. Они, наконец, применят ядерное оружие. Безумные эмоции и ненависть ведут Европу к тому, с чем они не смогут справиться,

– также констатировал Миланович.

В то же время он добавил, что пытается "открыть миру глаза на происходящее". На самом же деле он уже откровенно подыгрывает российской пропаганде и лишь подкрепляет нарративы Кремля о том, что Россия является "величайшим государством со второй армией мира".

"Ни один танк не поедет в Украину"

Такие заявления президента Милановича можно было бы не принимать во внимание вообще, если бы не один нюанс. Хорватия является страной-членом Европейского Союза и от нее, в частности, также зависят поставки оружия нашему государству. А позиция Загреба, как ни странно, в этом вопросе очень категорична и очень пророссийская.

С 2014 по 2022 год мы наблюдали, как кто-то провоцировал Россию с намерением начать эту войну. Поэтому она началась. Прошел год, мы только сейчас говорим о танках. Ни один американский танк через год не отправится в Украину. Мы заберем все немецкие танки, которые туда отправят,

– пригрозил Зорян Миланович.

Собственно, в этом случае нечего сказать. Можно лишь напомнить о недавнем заявлении одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он умудрился сказать, что Украина является "ничейной землей", сравнив ее с Афганистаном. На эту глупость сразу отреагировали в Министерстве иностранных дел нашего государства. Там отметили, что с послом Венгрии серьезно поговорят.

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В общем, эти и подобные инциденты свидетельствуют о том, что российская пропаганда все еще влияет на мозги людей в Европе. Нужно фильтровать всю информацию, распространяемую сетью, чтобы не стать очередной жертвой вражеских мифов, – как это произошло с Зоряном Милановичем и Виктором Орбаном.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала