"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили перепалку в эфире

Экс-советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сцепился с внефракционным нардепом Евгением Шевченко в прямом эфире. Прекратить "обмен любезностями" не смогли даже выключенные микрофоны.

Словесная перепалка произошла в эфире одного из украинских телеканалов. Шкиряк обвинил Шевченко в поездках в Беларусь и симпатиях к режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Основание для перепалки

В то же время экс-советник Арсена Авакова заявил, что гордится своим шефом и тем, что они вместе сделали для Украины. В частности, "одной из лучших в Европе" систем безопасности.

По словам Шкиряка, он чтит и уважает Соединенные Штаты Америки. В частности за то, что они помогают Украине. Зато Шевченко он предложил ехать в облюбованную Россию или Беларусь.

Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь. Езжай туда, чего ты здесь сидишь,

– обратился Шкиряк к своему оппоненту.

Он добавил, что у Евгения Шевченко "руки в крови, как у Путина". Народный депутат ответил на этот упрек, что "другой народ, который придет к власти, будет проукраинским и уберет американский национализм". Шкиряк в ответ обозвал своего противника "чудом в перьях", а себя назвал "настоящим патриотом Украины".