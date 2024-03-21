Днем 21 марта стало известно, что польские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Медика – Шегини". Впрочем, четыре других направления еще заблокированы.
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Что говорят в таможенной службе о прекращении протеста
На польской границе планируется разблокирование пункта пропуска "Зосин – Устилуг". По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин". Сообщается, что движение будет осуществляться без осложнений,
– написали там.
То есть в планах процесс разблокировки есть. Вечер покажет, реализуется ли это.
Какая ситуация на польско-украинской границе
- Заблокированы пункты пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов и Рава-Русская. Там, конечно же, большие очереди из машин. Кое-где протестующие пропускают некоторые грузовики, но очень малое количество.
- Иногда не пускают даже легковые авто, были и сообщения, что не пускают пассажирский транспорт. Все детали о ситуации на границе 24 Канал собирает в одном материале.
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что поляки используют разные методы на разных пунктах пропуска. Это означает, что в одних случаях идет усложнение движения, в других – полное его блокирование.