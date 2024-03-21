Днем 21 марта стало известно, что польские фермеры разблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Медика – Шегини". Впрочем, четыре других направления еще заблокированы.

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Что говорят в таможенной службе о прекращении протеста

На польской границе планируется разблокирование пункта пропуска "Зосин – Устилуг". По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин". Сообщается, что движение будет осуществляться без осложнений,

– написали там.

То есть в планах процесс разблокировки есть. Вечер покажет, реализуется ли это.

Обратите внимание! Речь идет лишь о временном прекращении протеста.

Какая ситуация на польско-украинской границе