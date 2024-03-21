Удень 21 березня стало відомо, що польські фермери розблокували рух вантажівок на пункті пропуску "Медика – Шегині". Утім, чотири інші напрямки ще заблоковані.

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Що говорять у митній службі про припинення протесту

На польському кордоні планується розблокування пункту пропуску "Зосин – Устилуг". За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 тимчасово припиняється протест, пов'язаний із частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин". Повідомляється, що рух буде здійснюватися без ускладнень,

– написали там.

Тобто у планах процес розблокування є. Вечір покаже, чи це реалізується.

Зверніть увагу! Мова лише про тимчасове припинення протесту.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні