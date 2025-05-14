Украина имеет на вооружении редкие ЗРК С-300В1: летчик-инструктор назвал их главное преимущество

В Минобороны Украины опубликовали видео с зенитно-ракетным комплексом С-300В1. Именно из этой системы украинские защитники сбивали, в частности, российские самолеты типа "Су". Однако враг в то время не подозревал, что имеем на вооружении эти ЗРК.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что комплексы С-300В1 являются довольно редкими для Украины. Вероятно, их передали Силам обороны западные партнеры.

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Россияне не знали о них

"Очень важно, когда Украине передают технику в скрытом режиме. Тогда россияне не знают, какое вооружение имеем", – отметил военный эксперт.

Эти системы, по его словам, оснащены ракетами, которые дают возможность сбивать российские самолеты на дальности примерно 100 километров.

Обратите внимание! Среди особенностей ЗРК С-300В1 является то, что базой для них выступает шасси от танка Т-80. Эти комплексы могут применять ракеты 9М82, которые являются редкими, и 9М83 с дальностью пуска до 100 километров.

"У врага рубежи перехвата определены по основным ракетам С-300 – это 70 – 75 километров от точки пуска. Поэтому он не боялся подходить на 100-километровое расстояние", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

Однако сейчас россияне уже так не делают, потому что понимают, что Украина имеет и такие комплексы как С-300В1.

Все дело в ракетах. Локация ко всем С-300 одинакова, а именно ракеты с дальностью 100 километров сбили несколько российских самолетов,

– подчеркнул Роман Свитан.

Затем оккупанты, по его словам, разобрались, с каким оружием имеют дело и откорректировали рубежи перехвата за 100 километров. Тогда ликвидация российских самолетов приостановилась.

А сейчас этими ракетами украинские силы продолжают сбивать российские крылатые ракеты.

Напомним, что Министерство обороны Украины выложило видео, где появился расчет зенитного ракетного комплекса С-300В1 с дальностью стрельбы до 100 километров.

Военнослужащие этого расчета рассказали, что с помощью своего ЗРК сбивали вражеские крылатые ракеты и российские самолеты типа "Су", с которых оккупанты сбрасывали КАБы.

Вероятно речь идет о ликвидации российских Су-34, в частности, 14 августа 2024 года и 18 февраля 2025 года. Тогда Воздушные силы ВСУ подтвердили эти сбития, но не раскрыли деталей. Также 12 октября 2024 года был уничтожен Су-34, но россияне не объяснили при каких обстоятельствах это произошло.