Готовятся "охотиться" на F-16: "Атеш" заметил российский "Бук-М2" вблизи Мариуполя

Партизаны из движения "Атеш" обнаружили новую находку на временно оккупированных территориях. Россияне завезли свой "Бук-М2" в Донецкую область.

Агент "Атеш" обнаружил российский зенитный ракетный комплекс в Волновахском районе возле Мариуполя. В движении предположили, что, очевидно, враг переместил свою систему туда из-за сообщения о поставках самолетов F-16 Украине от партнеров.

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Россияне переместили "Бук-М2" ближе к Мариуполю

В "Атеше" рассказали, что их агент вычислил место развертывания ракетного комплекса оккупантов. Кроме того, партизаны также опубликовали в открытый доступ координаты этого "Бук-М2" россиян.



"Атеш" обнаружил "Бук-М2" россиян под Мариуполем / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Похоже, что в связи с новыми поступлениями в Украину истребителей четвертого поколения F-16 оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные системы ПВО ближе к линии фронта,

– предположили в телеграм-канале.

Представители "Атеш" также заверили, что их движение и дальше будет вести наблюдение за деятельностью врага, чтобы выявить его цели для дальнейшего уничтожения украинскими военными.



Примерное местоположение вражеского зенитного ракетного комплекса / Фото из телеграм-канала "Атеш"

В "Атеш" призвали граждан с временно оккупированных территорий, которые знают о местах расположения российских военных и их военной техники – писать их координатору @ruslan_atesh_ua.