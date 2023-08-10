Когда командир "Бук" – фанат "Пиратов Карибского моря": забавное видео от Воздушных сил
Источник:Воздушные силы ВСУ
Украинские военные умеют удивлять. В частности, наши защитники "превратили" зенитно-ракетный комплекс "Бук" в корабль, напоминающий галеон из фильма "Пираты Карибского моря".
Нет-нет, никто установку не выпустил на воду. К ней просто-таки очень интересным образом прицепили маскировочную сетку. На кадрах, опубликованных Воздушными силами ВСУ, она развивается как паруса "Черной жемчужины".
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Креатив "по-пиратски" от ВСУ
"Черная жемчужина" – на английском The Black Pearl – это вымышленный галеон из серии фильмов "Пираты Карибского моря". Его легко узнать по черным парусам.
Очевидно, среди командиров наших военных нашлись настоящие фанаты этого кино, поэтому и они решили добавить немного "креатива" в военные будни.
Как ЗРК "Бук" стал "Черной жемчужиной": смотрите видео от Воздушных сил
Обратите внимание! Музыка, звучащая на видео, называется "He's a Pirate" ("Он Пират" – на русском). Написали ее композиторы Клаус Бадельт и Ганс Циммер 20 лет назад – еще в далеком 2003 для первой части "Пиратов Карибского моря".
Как ни странно, она пришлась по душе многим, поэтому ее часто исполняют без привязки к серии кинокартин самые известные мировые оркестры и музыканты.
- Следует упомянуть, что в серии фильмов о пиратах Карибского моря главную роль сыграл американский актер Джонни Депп. Кстати, в эти дни он еще раз выразил поддержку нашему государству, которое противостоит российской агрессии.
- На концерте в немецком городе Штутгарт группа Hollywood Vampires, солистом которой является Джонни, на одной из песен вывела на экраны позади изображение флага Украины.
- Кроме того, мегапопулярный актер и певец общался с украинской художницей Ириной Федоренко о российских фейках по поводу его якобы "визита в Москву".