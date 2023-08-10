Когда командир "Бук" – фанат "Пиратов Карибского моря": забавное видео от Воздушных сил

Украинские военные умеют удивлять. В частности, наши защитники "превратили" зенитно-ракетный комплекс "Бук" в корабль, напоминающий галеон из фильма "Пираты Карибского моря".

Нет-нет, никто установку не выпустил на воду. К ней просто-таки очень интересным образом прицепили маскировочную сетку. На кадрах, опубликованных Воздушными силами ВСУ, она развивается как паруса "Черной жемчужины".

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Креатив "по-пиратски" от ВСУ

"Черная жемчужина" – на английском The Black Pearl – это вымышленный галеон из серии фильмов "Пираты Карибского моря". Его легко узнать по черным парусам.

Очевидно, среди командиров наших военных нашлись настоящие фанаты этого кино, поэтому и они решили добавить немного "креатива" в военные будни.

Как ЗРК "Бук" стал "Черной жемчужиной": смотрите видео от Воздушных сил

Обратите внимание! Музыка, звучащая на видео, называется "He's a Pirate" ("Он Пират" – на русском). Написали ее композиторы Клаус Бадельт и Ганс Циммер 20 лет назад – еще в далеком 2003 для первой части "Пиратов Карибского моря".

Как ни странно, она пришлась по душе многим, поэтому ее часто исполняют без привязки к серии кинокартин самые известные мировые оркестры и музыканты.