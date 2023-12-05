Охотники за вражеской авиацией и баллистикой: как украинские ЗРК "Коралл" помогут ВСУ на фронте

Отечественный ОПК всегда может удивить. Не станет исключением и 2024 год – именно тогда запланирован фронтовой дебют новейшей украинской разработки – ЗРК "Коралл", способная не только перехватывать баллистические цели врага, но и может решить проблему российских КАБов.

Украинский ВПК всегда может удивить. Не станет исключением и 2024 год – именно тогда запланирован фронтовой дебют новейшей украинской разработки – ЗРК "Коралл", которая способна не только перехватывать баллистические цели врага, но и может решить проблему российских КАБов.

Долгое время о разработке под названием ЗРК "Коралл" говорили только как о перспективном проекте и большинство сведений было на уровне слухов. 24 Канал традиционно рассказывает, что это за оружие и как может помочь Украине.

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В 2021 году были проведены первые испытания "Коралл" и ЗРК в виде макета "засветили" на выставке "Оружие и Безопасность-21", после чего проект исчез с орбиты СМИ.



ЗРК "Коралл" – общий вид / Фото Defence Express

Завеса молчания была приоткрыта 1 декабря 2023 года, когда в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил об объемах финансирования отечественного ракетостроения и намекнул, что речь может идти о ЗРК "Коралл".

Отечественный аналог американских систем PATRIOT

ЗРК "Коралл" – это универсальное решение, которое может применяться с сухопутной, морской и воздушной платформ (Су-27). Таким образом, это могут быть ракеты как класса, "поверхность-воздух", так и "воздух-воздух".

Здесь говорится о целой линии зенитных ракетных комплексов с дальностью действия в 10, 30 – 40 и 100 километров. Вся эта "семья" имеет потенциал стать базовой унифицированной ракетой модульной конструкции для корабельных и сухопутных ЗРК и Воздушных сил.

Сухопутный "Коралл" заявлен как "легкий" мобильный ЗРК малого и среднего радиуса действия. При этом "Коралл" способен перехватывать баллистические цели. Радиус действия украинского ЗРК – десятки километров.

Зенитная ракета вертикального старта для ЗРК "Коралл" способна перехватывать баллистические цели на высоте 10 километров / Фото Defence Express

Также "Коралл" в версии ракеты для Су-27 можно использовать в качестве охотника за вражеской авиацией – вертолетами, самолетами, а также БПЛА. Наведение ракет на цель будет обеспечиваться активной головкой самонаведения и инерциальной системой.

Таким образом, "Коралл" может не только послужить в защите украинских городов и объектов критической инфраструктуры, но и наконец решить проблему российских "умных" бомб, которые запускает враг за линией фронта вне зоны действия имеющегося ПВО.



Достоверные сведения о ЗРК "Коралл" / Фото Defence Express

"Коралл" – это проект киевского КБ "Луч" под руководством Олега Коростелева. Разработка началась еще в 2016 году, а в 2021-м, как уже сообщалось, прошли первые испытания. Тогда же конструктор констатировал, что готовность проекта находится где-то на стадии 70%. Сегодня же есть основания полагать, что уже есть 100% и в 2024 году "Коралл" уже покажет себя в бою.

Особенностью "Коралл" является то, что в нем мы используем уже отработанные и выверенные компоненты. Речь идет о двигателе, головке самонаведения, управлении импульсными двигателями коррекции, инерционной системе, неконтактном радио- или лазерном детонаторе,

– сообщил Олег Коростелев в интервью Defence Express.

"Коралл" может оснащаться двумя типами головок самонаведения – активной радиолокационной и тепловой. Тепловая позволяет использовать ЗРК "Коралл" незаметно для противника, так как не дает вражескому самолету зафиксировать излучение, характерное для радиолокационных ГСН, и принять контрмеры.

Также довольно интересное применение "Корала" в качестве ракеты "воздух-воздух". Это технически возможно благодаря массе ракеты всего в 300 килограммов и длине в 4,33 метра.



Р-27 / Инфографика Defence Express

"Стандартная" ракета для Су-27 – Р-27 имеет вес от 253 до 350 килограммов и длину в 3,8 – 4,8 метра, в зависимости от версии. При этом заявленная дальность в более 100 километров для воздушного "Коралла" может оказаться умышленной скромностью, ведь говорится на самом деле о дальнобойности в более чем 150 километров.

Конструкция ракеты

Головка самонаведения ракеты расположена в передней части. Она может быть активной радиолокационной или тепловой.



Модель ракеты "Коралл" / Фото Defence Express

Боевая осколочно-фугасная часть завершается в районе "пояса" импульсных двигателей. Они необходимы для коррекции полета ракеты на старте (вертикальный запуск).

Аппаратный отсек с инерциальной, управляющей и другими системами, как предполагают авторы Defence Express, расположен в 230-мм части корпуса. Далее корпус расширяется до 260 миллиметров и большую часть ракеты занимает твердотопливный двигатель.

Аэродинамическая схема традиционна для современных зенитных ракет: Х-образные аэродинамические поверхности малого удлинения и рулевое оперение в хвосте.

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ЗРК "Коралл" – известные характеристики

дальность полета – 10, 30 – 40, 100 километров (в зависимости от модификации);

класс – "поверхность-воздух" и "воздух-воздух" (в зависимости от модификации);

длина – 4,33 метра;

скорость – 1 000 метров в секунду (3 600 километров в час);

максимальный диаметр – 260 миллиметров;

общий вес – 300 килограммов,

боевая часть – 25 килограммов;

высота перехвата целей – 10 километров.



Характеристики ЗРК "Коралл" / Инфографика Defence Express

В случае успешного дебюта ЗРК "Коралл" главными задачами станет масштабирование и промышленное производство комплексов и ракет. Отечественный аналог PATRIOT PAC-3+ может решить количественные и качественные проблемы украинских сил ПВО/ПРО и разрушить агрессивные планы россиян.