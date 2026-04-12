В марте вокруг резиденции Путина на Валдае выстроили сразу 7 новых башен с "Панцирями", – СМИ

В марте 2026 года вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае построили 7 новых башен с "Панцирями". Общее количество систем ПВО вокруг валдайской резиденции российского диктатора достигло – 27.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Какова сейчас ситуация с ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае?

Как свидетельствуют спутниковые снимки Planet.com, строительство сразу 7 новых башен для "Панцирей" началось в один день – 17 марта. Некоторые уже оснащены зенитно-ракетными комплексами.

Как и башни с "Панцирями" вокруг Москвы, системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра. Интерактивную карту, на которой мы указали их точное расположение и приложили спутниковые снимки, можно посмотреть по этой ссылке.

Башни с "Панцирями" вокруг резиденции Путина в Валдае / Фото "Радио Свободы"

В резиденции на Валдае, как ранее выяснили журналисты расследовательского проекта российской службы Радио Свобода "Система", много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями Путина, а для самого российского президента там построили одну из точных копий его кремлевского кабинета.

Ранее "Радио Свобода" также выявило, что более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов с ЗРК "Панцирь" были сооружены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где Россия производит БПЛА "Герань" – модифицированные версии иранских "Шахедов".

Ранее россияне пускали фейк, что Украина атаковала резиденцию Путина на Валдае