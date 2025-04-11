Вопрос не в количестве Patriot: Defense Express назвал главную проблему Украины в защите неба

Проблема Украины с ЗРК Patriot заключается не в их количестве. Дело в том, что у нашего государства есть брат ракет к уже имеющимся зенитно-ракетным комплексам.

Поэтому даже если Украина будет иметь больше ЗРК Patriot, но до тех пор будет нехватка ракет, то ничего особо не изменится. Это 24 Каналу объяснил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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"В Украине, очевидно, есть нехватка ракет к имеющимся Patriot. Поэтому от возможности иметь большее количество Patriot с нехваткой ракет к имеющимся ничего объективно не изменится. Потому что Patriot без ракет – это просто кусок железа, очень высококачественного", – сказал он.

Относительно лицензионного производства Patriot как комплексов, то изготавливать их самостоятельно могут только США. Возможна локализация производства компонентов этих ЗРК.

Также можно по лицензии собирать ракеты из американских комплектующих. В частности, в сентябре 2026 года должно заработать предприятие в Германии, которое уже будет производить ракеты GEM-T, которые необходимы для поражения аэродинамических целей.

Единственная действенная стратегия

Олег Катков отметил, что Украина не может брать больше ракет к ЗРК Patriot, чем производят США. В 2025 году по плану компания Lockheed Martin должна изготовить на всех операторов Patriot 600 ракет. Это единственный производитель. Часть из них должна пойти в Украину в соответствии с договорами. Возможно, наше государство будет докупать ракеты дополнительно.

При администрации Джо Байдена было принято решение, что Украина имеет приоритет в получении ракет к Patriot, который будет выше всех других стран, кроме Тайваня. Тайвань и Украина будут получать их на одинаковых условиях. После того, как будут удовлетворены потребности Вооруженных сил США. Если эти условия продолжат действовать, то значительная часть этих ракет должна поступить в Украину,

– подчеркнул он.

Известно, что SAMP/T по баллистическим целям работают не так эффективно, как бы хотелось. Комплекс "Праща Давида" даже лучше Patriot с точки зрения дальности действия, более низкой цены. Но проблема в том, что Израиль решил не только не продавать Украине вооружение, а даже блокировать реэкспорт.

"Что в этом случае делать? Используйте те ресурсы, которые есть. Возможно, с помощью европейской поддержки начать бороться не со стрелами, а с лучником. Это на самом деле единственная стратегия, о которой постоянно все говорят", – считает главный редактор Defense Express.

Речь идет о противодействии производству российских ракет, уничтожении пусковых. Это комплексный подход: и увеличение производства ракет, и увеличение ресурсов на их закупку, и пересмотр парадигмы противодействия.