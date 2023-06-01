Сигнал по F-16 и коалиция Patriot, – Зеленский заявил о решительной поддержке партнеров

Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Молдову на встречу Европейского политического сообщества. На этом мероприятии президент рассказал, в чем больше всего сейчас нуждается Украина, чтобы защититься от российских ракетных атак.

По его словам, российский террор ракетами способны преодолеть коалиции истребителей и средств противовоздушной обороны. Особое внимание Зеленский уделил именно американским установкам Petriot.

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Зеленский предложил создать коалицию Patriot и истребителей

Украинский глава рассказал, что ночью 1 июня российские ракеты "унесли еще 3 жизни в нашей столице". Он подчеркнул, что в результате атаки погиб один ребенок, а всего за войну Россия убила "по меньшей мере 484 маленьких украинца".

Президент предложил европейскому сообществу решение, которое покончит с "атаками на украинские города".

Решающих компонентов сейчас два: это коалиция Patriot, которая покончит с российским шантажом баллистическими ракетами, а второй это коалиция современных истребителей,

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина открыто говорит о том, что "лишь сильная противовоздушная оборона", а именно установки Patriot и современные истребители могут "победить российский террор". Напоследок Зеленский поблагодарил наших союзников, которые понимают, что "скорость формирования этих двух коалиций это буквально ускорение мира".

Украина получила важный сигнал по поводу истребителей от союзников

Зеленский также встретился с лидерами европейских стран, чтобы обсудить начало тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типах западных истребителей.

Он также отметил, что получил решительную поддержку от партнеров по предоставлению западных истребителей нашей стране. По его словам, говорится не только о помощи США.

"Для нас важно, чтобы Соединенные Штаты играли важную роль. Но сегодня я услышал мощную поддержку многих стран", – отметил он.

Президент подчеркнул, что страны договорились продолжить работу над созданием коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины" после консультаций с американской стороной. Политики также обсудят этот вопрос на следующей встрече в формате "Рамштайн".

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Президент Украины приехал на саммит Европейского политического сообщества в Молдову