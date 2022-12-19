США держат уровень секретности, – эксперт сказал, могут ли ПВО Patriot уже защищать Украину

В последние недели активизировались разговоры о том, что США могут передать Украине ЗРК Patriot. Было бы очень хорошо, если бы эти системы "по-тихонькому" передали, и они бы тайно себе работали, как это было с некоторым вооружением.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, в Пентагоне пытается сохранять определенный уровень секретности передачи некоторых видов вооружения.

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Понимаю, что передача вооружения Украине является очень важным информационным элементом. Но дело в том, что Пентагон вряд ли так публично обо всем объявит. Там пытаются держать уровень секретности, когда речь идет о комплексе, одна батарея которого стоит на экспорт в 1 миллиард долларов,

– отметил Катков.

Таким образом Украине передали противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Об этом стало известно только тогда, когда оккупанты обнаружили обломки этого вооружения.

Сколько Украина может получить Patriot

Как отметил Катков, все упирается в стоимость комплекса – 1 миллиард долларов за батарею. Только в американской терминологии "батарея" больше равна понятию "зенитный ракетный комплекс". Это радар, командный пункт, 8 пусковых и другая техника, необходимая для выполнения огневых задач.

Внутри одной пусковой может быть до 16 ракет. На уровне 17 года для американской армии одна ракета стоила 3 миллиона долларов. 16 умножаем на 3, а затем на 8. В общей сложности выйдет почти 400 миллионов долларов за полный запуск всех ракет с 8 пусковых,

– рассказал Катков.

Сколько Украина может получить ЗРК Patriot – мнение Каткова: смотрите видео

По его словам, последняя версия Patriot может сбивать баллистические ракеты. Но дальность работы невелика – до 60 км. Поэтому чтобы серьезно закрыть небо над украинскими городами, нужно с 1,5 – 2 десятка этих систем.

Сомнительно, что Украина получит такое количество Patriot. Ведь это обойдется в 20 миллиардов долларов.

Передадут ли Украине ЗРК Patriot: коротко