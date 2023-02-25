Смогут ли ЗРК Patriot уничтожать С-300: полковник ВСУ назвал оптимальный вариант борьбы

Россияне регулярно используют ракеты из С-300, чтобы терроризировать мирное население Украины. В теории вполне возможно сбивать эти средства поражения с помощью ЗРК Patriot. Но должен сойтись ряд условий.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он прокомментировал мнение о том, что если поставить батарею Patriot на Харьковщине, они могли бы сбивать ракеты С-300, которые запускают из Белгородской области.

К теме Полковник ВСУ сказал, могут ли Patriot и SAMP-T сбивать российские "Кинжалы"

Могут ли Patriot сбивать ракеты с С-300

По словам Свитана, Patriot может поймать ракеты из С-300 на взлете, когда они только начинают набирать скорость. Впрочем, если она разгонится, то сбить ее сложно.

Все зависит от того, на какой дальности и азимуте будут стоять пусковые и локаторы, чтобы точку встречи вычислить – или вдогонку, или на встречных курсах. Это возможно. Я думаю, что вскоре мы могли бы такое увидеть,

– отметил Свитан.

Он вспомнил, как недавно над Белгородской областью упало несколько ракет из С-300, которые россияне запустили по Украине. Это наводит на мысль, что какой-нибудь западный ЗРК мог их сбить. Однако подтверждений этому нет.

Свитан объяснил, может ли Patriot сбивать ракеты с С-300: смотрите видео

Свитан подчеркнул, что оптимальный вариант обезопасить Харьковщину и другие прифронтовые зоны – уничтожать пусковые установки и локаторы вражеских систем С-300. В будущем, очевидно, придется выбивать эти ЗРК вглубь территории России на 100 – 150 километров, чтобы полностью уберечь Украину от таких террористических атак.

В Украине объявили набор курсантов на ПВО