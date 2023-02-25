Смогут ли ЗРК Patriot уничтожать С-300: полковник ВСУ назвал оптимальный вариант борьбы
Россияне регулярно используют ракеты из С-300, чтобы терроризировать мирное население Украины. В теории вполне возможно сбивать эти средства поражения с помощью ЗРК Patriot. Но должен сойтись ряд условий.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он прокомментировал мнение о том, что если поставить батарею Patriot на Харьковщине, они могли бы сбивать ракеты С-300, которые запускают из Белгородской области.
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Могут ли Patriot сбивать ракеты с С-300
По словам Свитана, Patriot может поймать ракеты из С-300 на взлете, когда они только начинают набирать скорость. Впрочем, если она разгонится, то сбить ее сложно.
Все зависит от того, на какой дальности и азимуте будут стоять пусковые и локаторы, чтобы точку встречи вычислить – или вдогонку, или на встречных курсах. Это возможно. Я думаю, что вскоре мы могли бы такое увидеть,
– отметил Свитан.
Он вспомнил, как недавно над Белгородской областью упало несколько ракет из С-300, которые россияне запустили по Украине. Это наводит на мысль, что какой-нибудь западный ЗРК мог их сбить. Однако подтверждений этому нет.
Свитан объяснил, может ли Patriot сбивать ракеты с С-300: смотрите видео
Свитан подчеркнул, что оптимальный вариант обезопасить Харьковщину и другие прифронтовые зоны – уничтожать пусковые установки и локаторы вражеских систем С-300. В будущем, очевидно, придется выбивать эти ЗРК вглубь территории России на 100 – 150 километров, чтобы полностью уберечь Украину от таких террористических атак.
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- Освоить новую профессию можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Сейчас молодежь может поступить туда по упрощенной процедуре.
- Военное заведение рассредоточено по всей стране. А обучение проходит там как в Украине, так и за рубежом.