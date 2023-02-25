Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він прокоментував думку про те, якщо поставити батарею Patriot на Харківщині, то вони могли б збивати ракети з С-300, які запускають з Бєлгородської області.
До теми Полковник ЗСУ сказав, чи можуть Patriot і SAMP-T збивати російські "Кинджали"
Чи можуть Patriot збивати ракети з С-300
За словами Світана, Patriot може спіймати ракети з С-300 на зльоті, коли вони лише починають набирати швидкість. Утім, якщо вона розженеться, то збити її доволі складно.
Все залежить від того, на якій дальності та азимуті стоятимуть пускові та локатори, щоб точку зустрічі вичислити – чи вдогін, чи на зустрічних курсах. Це можливо. Я думаю, що незабаром ми б могли таке побачити,
– зазначив Світан.
Він пригадав, як нещодавно над Бєлгородською областю попадала низка ракет з С-300, які росіяни запустили по Україні. Це наводить на думку, що якийсь західний ЗРК міг їх позбивати. Однак підтверджень цьому немає.
Світан пояснив, чи може Patriot збивати ракети з С-300: дивіться відео
Світан підкреслив, що оптимальний варіант убезпечити Харківщину та інші прифронтові зони – знищувати самі пускові установки та локатори ворожих систем С-300. В майбутньому, очевидно, доведеться вибивати ці ЗРК углиб території Росії на 100 – 150 кілометрів, щоб повністю уберегти Україну від таких терористичних атак.
В Україні оголосили набір курсантів на ППО
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- Освоїти нову професію можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Зараз молодь може вступити туди за спрощеною процедурою.
- Військовий заклад розосереджений по всій країні. А навчання триває там як в Україні, так і за кордоном.