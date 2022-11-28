Подоляк эмоционально отреагировал на страх партнеров предоставить Украине "Patriot"

С 10 октября Украина испытывает постоянные массированные ракетные удары со стороны России по энергетике и гражданским жителям. Запад до сих пор думает, передавать ли те же ЗРК Patriot, которые помогли бы усилить оборону украинского неба.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, нет никаких прямых запретов на передачу Patriot. Однако история с военной помощью немного странная.

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В ситуации с ЗРК Patriot у Запада странная логика

Запад боится передавать Украине наступательное оружие, чтобы не допустить излишней эскалации. В первую очередь речь идет о ракетах дальности 100+ километров. Однако системы ПРО Patriot – это оборонное оружие. Ею невозможно, условно, обстреливать территорию России.

На Западе говорят о гуманистической цивилизации, где все заботятся о правах даже домашних животных, чтобы их не обидели. Но почему они могут спокойно сидеть и не предоставлять Украине системы ПРО, которых накопили достаточно большое количество. Это не претензия. Это невозможность понять эту логику, если мы говорим о ЗРК Patriot,

– отметил Подоляк.

Россия абсолютно варварским способом воюет с гражданскими украинцами. Подоляк не понимает, почему дети должны массово мерзнуть в Украине в 21 веке, а Запад до сих пор робко относится к России, что не может даже предоставлять оборонное оружие.

Если это даже не будет Patriot, то можно просто передать ЗРК более старых поколений, которые сейчас находятся на консервации. Их действительно много. А к определенным системам, как отметил Подоляк, противоракеты скоро придется уничтожать. Но их почему-то не передают.

Россия плюет на международное право

По словам Подоляка, все это выглядит как некий социальный эксперимент. Запад позволяет России, которая 20 лет пугала всех своим войском, массово убивать гражданское население другой страны. Они просто плюют на международное право – объявляют так называемую "специальную военную операцию" и запускают сотню крылатых ракет.

Они "вправе", не аргументируя этого, убивать людей. А вы (Запад – 24 канал) даже не даете возможности защитить гражданских. При этом будете проводить саммиты, симпозиумы о правах людей, климатических факторах как нарушения прав людей. А у нас, когда убивают людей, это не нарушение прав?

– говорит Подоляк.

Особенно возмутительно, что Россия плюнула на международное право, но ее до сих пор удерживают в Совбезе ООН, где она может блокировать любые решения. А всякие представители Кремля, вроде министра иностранных дел Сергея Лаврова, могут ездить на международные площадки и нагло рассказывать о "нацистах" и другом бреде. А реакция на массированные обстрелы действительно удивляет.

"Вы же сами говорите, что такого опыта, когда одна страна атакует другую сотней ракет, не существует в мире. Так давайте вместе спокойно сядем и тотально закроем небо. ЗРК Patriot, HAWK. Любое другое, даже 2 – 3 поколения. Давайте!" – подчеркивает Подоляк.

Возмутительно, что Украина отдала ядерное оружие под гарантии, а теперь демократический мир не так жестко реагирует, как следовало бы. Конечно, военная помощь поступает. Однако ее нужно еще больше.

Подоляк подчеркнул, что концепция демократического мира предполагает, что все стоят вместе за ценности. У Запада иногда проявляется несколько странная позиция.

В этом есть концепция демократического мира. Если мы вместе, то вместе. Все солидарны. И по ценностям, о которых там говорят на симпозиумах… Почему Украина готова за это умирать, поливать кровью героев. А вы говорите: "Ну, там передали немного "стингеров". Может, достаточно будет их?". И это против огромной полноценной армии,

– сказал Подоляк.

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