Новый комплекс Patriot должен дополнительно усилить защиту украинского неба. Об этом министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве.
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Украина получит еще один Patriot от Нидерландов
Дмитрий Кулеба отметил, что вместе с нидерландскими партнерами удалось обсудить передачу Украине дополнительного ЗРК Patriot. В частности, удалось утвердить, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину.
Глава украинского МИД также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.
Кроме того, Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел в Украине.
Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта,
– подчеркнул Вельдкамп.
Глава нидерландского МИД также отметил, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, который выиграла Россия.
Стоит отметить, что поездка в Украину стала первым зарубежным визитом для новых министров обороны и иностранных дел Нидерландов Рубена Брекельманса и Каспаро Вельдкампа.
Ранее Германия передала Украине третий комплекс Patriot. Этот зенитный ракетный комплекс уже прибыл в Украину и защищает наше небо от вражеских воздушных целей.