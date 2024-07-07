Новий комплекс Patriot має додатково посилити захист українського неба. Про це міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві.

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Дмитро Кулеба наголосив, що разом із нідерландськими партнерами вдалося обговорити передачу Україні додаткового ЗРК Patriot. Зокрема, вдалося затвердити, як ця ініціатива буде реалізована й очікувані терміни доставлення цього комплексу до України.

Глава українського МЗС також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.

Окрім того, міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл в Україні.

Також ми плануємо передати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту,

– наголосив Вельдкамп.

Глава нідерландського МЗС також зауважив, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, який виграла Росія.

Варто наголосити, що поїздка в Україну стала першим закордонним візитом для нових міністрів оборони та закордонних справ Нідерландів Рубена Брекельманса і Каспаро Вельдкампа.

Раніше Німеччина передала Україні третій комплекс Patriot. Цей зенітний ракетний комплекс уже прибув в Україну і захищає наше небо від ворожих повітряних цілей.