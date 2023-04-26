"Держат небо Украины": первые комплексы Patriot уже на боевом дежурстве – впечатляющее видео

Защищать небо над Украиной ВСУ помогают зенитные ракетные комплексы Patriot. Они уже вступили на боевое дежурство.

Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он также обнародовал видео, на котором запечатлен ЗРК "Patriot" под управлением украинских воинов.

Смотрите также Жданов сказал, сможет ли система Patriot защитить Харьков от ракет С-300.

В Воздушных силах заметили, что современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта.

Командир дивизиона позволил мне немного протестировать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще спасибо западным партнерам, руководству государства и войска, что Воздушные Силы наконец-то получили то, к чему так стремились – оружие против "баллистики",

– написал Николай Олещук.

ЗРК "Patriot" уже на боевом дежурстве: смотрите видео

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что один дивизион заработал еще несколько дней назад.

ЗРК "Patriot" – дальнобойный комплекс, который может доставать цели на расстоянии до 150 км. Это позволит как можно дальше отгонять российскую авиацию от украинских границ. Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 км. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры".

По факту у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хотя и в небольшом количестве. Теперь Украине нужно получить истребители F-16.

Patriot в Украине: что об этом известно