Украина работает с США по комплексам Patriot и ракетам к ним, – Зеленский

Украина ведет переговоры с США относительно поставок систем ПВО Patriot и ракет к ним. Также государство готовит соответствующие встречи уже в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского вечером 7 июля.

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Получит ли Украина новые системы ПВО

В обращении Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться от российских ракет.

По словам президента, сейчас продолжается сотрудничество с США по поставкам систем Patriot и ракет к ним. В частности на этой неделе в Италии запланированы соответствующие встречи.

Я поручил министру обороны Украины готовить и следующие встречи "Рамштайн" в различных форматах, и уже сегодня обсудил несколько вариантов с Премьер-министром Великобритании Стармером,

– сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Великобритания, Германия и другие партнеры продолжают сохранять функциональность этого формата. Украина ожидает новых решений для усиления устойчивости уже в августе-сентябре.

К слову, ранее сообщалось, что Германия ведет с США переговоры по покупке для Украины двух Patriot.

Однако этот процесс может оказаться непростым. В частности, Берлин не имеет возможности передать Киеву собственные установки, поскольку уже предоставил три батареи, и у него самого осталось лишь девять. К тому же немецкие ЗРК готовятся к модернизации, что также затрудняет возможность дальнейшей поставки.