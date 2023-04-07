Жданов сказал, сколько Patriot нужно Украине для защиты от российских ракет

Украина получит три батареи ЗРК Patriot, которые усилят противовоздушную оборону государства. Однако понятно, что в будущем потребуется гораздо больше этих зенитных ракетных комплексов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, условно говоря, одна батарея ЗРК Patriot способна защитить один город.

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Поэтому три батареи этого ЗРК, которые получит Украина, смогут (условно – 24 канал) перекрыть три города. Именно Генштаб будет решать, где лучше их разместить.

3 комплекса Patriot – это 3 больших города. Где решит разместить их Генштаб – трудно сказать. Им виднее, ведь они видят всю картину в целом,

– отметил Жданов.

Как в будущем следует развивать украинскую ПВО

По мнению Жданова, было бы здорово, если бы Украина имела столько батарей ЗРК Patriot или SAMP/T, чтобы можно было перекрыть воздушное пространство на угрожающих направлениях. Хотя бы по периметру. Это касается границы с Беларусью и Россией, а также побережья Черного моря.

Все должно быть из расчета, чтобы каждая последующая батарея перекрывала предыдущую на одну треть дальности досягаемости ее средств. Можно сесть и сосчитать, сколько здесь батарей нужно, чтобы только границу прикрыть. Поэтому здесь задача у нас огромная. И работы не на один год,

– объяснил Жданов.

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Кроме того, в перспективе следовало бы создать единую систему ПВО. В этом случае стратегические средства типа Patriot функционировали бы вместе с мобильными огневыми группами, которые тоже защищали бы украинское небо.

Сейчас над этим активно работают. А силы ПВО постоянно улучшают свою результативность по сбитию вражеских крылатых ракет, беспилотников и т.д.

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