Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, умовно кажучи, одна батарея ЗРК Patriot здатна захистити одне місто.

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Тому три батареї цього ЗРК, які отримає Україна, зможуть (умовно – 24 Канал) перекрити три міста. Саме Генштаб вирішуватиме, де найкраще їх розмістити.

3 комплекси Patriot – це 3 великих міста. Де вирішить розташувати їх Генштаб – важко сказати. Їм видніше, адже вони бачать всю картину в цілому,

– зазначив Жданов.

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На думку Жданова, було б чудово, якби Україна мала стільки батарей ЗРК Patriot або ж SAMP/T, щоб можна було перекрити повітряний простір на загрозливих напрямках. Хоча б по периметру. Це стосується кордону з Білоруссю та Росією, а також – узбережжя Чорного моря.

Все мало б бути з розрахунку, щоб кожна наступна батарея перекривала попередню на одну третину дальності досяжності її засобів. Можна сісти і порахувати, скільки тут батарей потрібно, щоб тільки кордон прикрити. Тому тут завдання у нас величезне. І роботи не на один рік,

– пояснив Жданов.

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Крім того, у перспективі варто було б створити єдину систему ППО. У цьому випадку стратегічні засоби на кшталт Patriot функціонували б в єдиній системі з мобільними вогневими групами, які б теж захищали українське небо.

Зараз над цим активно працюють. А сили ППО постійно покращують власну результативність зі збиття ворожих крилатих ракет, безпілотників тощо.

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