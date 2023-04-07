Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, умовно кажучи, одна батарея ЗРК Patriot здатна захистити одне місто.
До теми ЗРК Patriot проти "Кинджалів": Світан сказав, чи реально буде збивати ці ракети
Тому три батареї цього ЗРК, які отримає Україна, зможуть (умовно – 24 Канал) перекрити три міста. Саме Генштаб вирішуватиме, де найкраще їх розмістити.
3 комплекси Patriot – це 3 великих міста. Де вирішить розташувати їх Генштаб – важко сказати. Їм видніше, адже вони бачать всю картину в цілому,
– зазначив Жданов.
Як у майбутньому варто розвивати українську ППО
На думку Жданова, було б чудово, якби Україна мала стільки батарей ЗРК Patriot або ж SAMP/T, щоб можна було перекрити повітряний простір на загрозливих напрямках. Хоча б по периметру. Це стосується кордону з Білоруссю та Росією, а також – узбережжя Чорного моря.
Все мало б бути з розрахунку, щоб кожна наступна батарея перекривала попередню на одну третину дальності досяжності її засобів. Можна сісти і порахувати, скільки тут батарей потрібно, щоб тільки кордон прикрити. Тому тут завдання у нас величезне. І роботи не на один рік,
– пояснив Жданов.
Жданов пояснив, скільки комплексів ЗРК Patriot потрібно Україні: дивіться відео
Крім того, у перспективі варто було б створити єдину систему ППО. У цьому випадку стратегічні засоби на кшталт Patriot функціонували б в єдиній системі з мобільними вогневими групами, які б теж захищали українське небо.
Зараз над цим активно працюють. А сили ППО постійно покращують власну результативність зі збиття ворожих крилатих ракет, безпілотників тощо.
Україна отримає ЗРК Patriot: останні новини
- Раніше західні ЗМІ повідомляли, що перший комплекс ЗРК Patriot вже перебуває в Україні. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував ці заяви.
- Також видання CNN ще 22 березня розповіло, що 65 українських військових успішно освоїли систему Patriot. Вони тренувалися упродовж 10 тижнів під керівництвом американських інструкторів.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, скільки Україні потрібно ЗРК Patriot, щоб перекрити лінію фронту та кордон з Білоруссю. Це досить значна цифра.