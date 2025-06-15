ЗРК Rapid Ranger усилят ПВО Украины: какие их возможности и что сбивают лучше всего

Украина получит от Великобритании дополнительные 1,7 миллиарда фунтов военной помощи. Они пойдут на закупку комплексов ЗРК Rapid Ranger и ракет Martlet.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, это существенно усилить украинскую ПВО. Они будут эффективными против "Шахедов".

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Как Украине помогут эти ЗРК

Как отметил Свитан, ЗРК Rapid Ranger хорошо работают против российских беспилотников на высоте до 4-5 километров. Выше дроны практически не летают.

Если бы было достаточное количество таких средств, то было бы хорошо разместить их на глубину до 50 километров на линии фронта. Они могли бы эффективно бороться с российскими беспилотниками.

Беспилотники с двигателем внутреннего сгорания работают на высоте до 3-4 километров. Максимум 5. Оптимально было бы выстроить ПВО из таких машин или такого рода машин и очень дешевых ракет. Тогда на нашу территорию не прорвется никакой "Шахед". А если таки это произойдет, то уже будет работать авиация,

– сказал Свитан.

Добавим, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин будет участвовать в финансировании производства дальнобойного оружия для Украины и поставке систем Iris-T. Однако там не рассматривают передачу ракет Taurus.