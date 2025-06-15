Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, це суттєво посилити українську ППО. Вони будуть ефективні проти "Шахедів".

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Як Україні допоможуть ці ЗРК

Як наголосив Світан, ЗРК Rapid Ranger добре працюють проти російських безпілотників на висоті до 4-5 кілометрів. Вище дрони практично не літають.

Якби була достатня кількість таких засобів, то було б добре розмістити їх на глибину до 50 кілометрів на лінії фронту. Вони могли б ефективно боротися з російськими безпілотниками.

Безпілотники з двигуном внутрішнього згорання працюють на висоті до 3-4 кілометрів. Максимум 5. Оптимально було б вибудувати ППО з таких машин чи такого роду машин та дуже дешевих ракет. Тоді на нашу територію не прорветься ніякий "Шахед". А якщо таки це станеться, то вже працюватиме авіація,

– сказав Світан.

Додамо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для України та постачанні систем Iris-T. Однак там не розглядають передачу ракет Taurus.