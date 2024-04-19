ЗРК С-200 уничтожает все: что известно об оружии, которым Украина сбила российский Ту-22М3

19 апреля 2024 года российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 поднялся в небо убивать мирных людей в Украине и даже выпустил по Одессе две ракеты Х-22, которые имеют страшную разрушительную силу, но и ужасно не меткие.

Но план россиян потерпел фиаско – обе Х-22 впервые в истории перехватили украинские ПВО, а сам самолет получил в борт свою ракету. Источники 24 Канала в ГУР МО подтвердили этот факт и заявили, что снаряд, который уничтожил российский Ту-22М3 – это модернизированная украинцами С-200. Более того, именно эти ракеты ранее уничтожили российские "летающие радары" А-50У.

Ракета комплекса С-200 поразила самолет Ту-22М3 с расстояния 300 километров, подбитая машина смогла дотянуть до Ставрополья и упасть уже на территории России. Известно, что один пилот погиб, двое спаслись, четвертого – ищут. А пока поиски продолжаются, 24 Канал рассказывает о ракетах, которыми удалось уничтожить сверхважную цель. И дело даже не в цене самолета Ту-22М3, что достигает миллионов долларов, а в том, что для России это не восстановительная потеря – эти самолеты больше не производят.

Таким образом, Россия потеряла навсегда еще один инструмент террора украинцев. Кроме того, это является также и мощным сигналом для других российских самолетов – теперь они не могут чувствовать себя безнаказанно. И это касается также и представителей российской "ядерной триады", частью которых являются самолеты Ту-22М3. Кстати, сбитый 19 апреля самолет был не один, второй после поражения коллеги вынужден был убегать.

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Что известно о ЗРК С-200 и где их применяли

ЗРК С-200 – это советская разработка 1960-х годов. С тех пор он прошел несколько модернизаций (С-200А "Ангара", С-200В "Вега", С-200М "Вега-M", С-200ВЭ "Вега-Э", С-200Д "Дубна") и даже был способен нести ядерные заряды, но впоследствии вышел не пенсию, передав эстафеты новым разработкам. Но это в России.

В октябре 2001 году украинских операторов С-200В обвинили в сбивании самолета гражданского Ту-154 (рейс Тель-Авив – Новосибирск), тогда погибли 66 пассажиров (51 гражданин Израиля и 15 граждан России), а также 12 членов экипажа.Инцидент произошел во время совместных российско-украинских военных учений. Россия фактически заставила Украину взять ответственность за инцидент, хотя прямых доказательств приведено не было. Существует версия, что на самом деле самолет сбили россияне, а Украину просто сделали крайней.

В Украине эти ЗРК в варианте С-200В (модернизация 1970-го и 1989-го годов) стояли на вооружении до 2013 года, пока не были списаны усилиями гражданина России Лебедева, который работал в правительстве Азарова министром обороны и отвечал за развал ВСУ, а ныне скрывается в России.



Украина официально сняла с вооружения ЗРК С-200 в октябре 2013 года. На то время страна имела 5 – 6 дивизионов этих комплексов / Фото Минобороны Украины

В 2018 году ЗРК вернули в войска со складов и поставили, на боевое дежурство заступили первые три комплекса. Также начали восстанавливать и модернизировать другие ЗРК и ракеты 5В28. Процесс этот довольно долгий и недешевый, но проект уже полностью себя оправдал.

Украинским специалистам удалось превратить довольно архаичное оружие в современное средство поражения, жертвами которого стали уже немало наземных целей оккупантов и их самолетов, а теперь – и представители ядерной триады.

Первые С-200 – это ПВО среднего радиуса действия, которые могли работать в радиусе в 160 километров. Ныне Ту-22М3 был сбит на расстоянии в 300 километров.

С-200 – это перевозочный комплекс "земля – воздух", особенностью которого является способность работать в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Клиенты С-200 – вражеские самолеты, крылатые ракеты и беспилотники на высотах от 0,3 – 40 километров, которые летят со скоростями до 4300 км/ч, на дальностях до 300 километров.

В 2018 году войска Асада в Сирии с помощью этих комплексов сбили F-16I Sufa ВВС Израиля, а через полгода – российский Ил-20М, хотя стреляли опять-таки по F-16. Тогда россияне обвинили Израиль, что их пилоты подставили Ил-20М под дружественный огонь. Похоже, так и было.

Собственно комплекс состоит из пусковой и зенитный управляемых ракет. Также сейчас эти ЗРК имеют заряжающие машины, которые осуществляют автоматическое заряжание пусковых установок.

С-200 работает с технологией полуактивного самонаведения ракет на цель, после обнаружения цели радиолокатор "подсвечивает" ее – непрерывно и автоматически сопровождает ее по угловым координатам, скорости и расстоянию. По этим данным на цель наводятся головки самонаведения, размещенные в носовой части ракет.

Ракеты 5В28 к комплексам С-200 – это очень большой снаряд, длиной 10,8 метра и стартовым весом 7,1 тонны, боевая часть при этом – 220 килограммов. Ракеты используют жидкостный двигатель. Компоненты топлива самовоспламеняются при смешивании.В зависимости от расстояния до цели ракета выбирает режим работы двигателя для повышения маневренности – так, чтобы на момент подлета к цели остаток топлива был минимально достаточным.



Ракета 5В28 для комплекса С-200 весит почти 8 тонн и имеет длину 11 метров. Современные зенитные ракеты меньше по размерам / Фото WARNER ROBINS MUSEUM

Тактико-технические характеристики ЗРК С-200

Максимальная высота поражения – 40 километров,

Минимальная высота поражения – 300 метров,

Заявленная дальность поражения – 285 километров.

Фактическая дальность поражения – более 300 километров

Максимальная скорость целей – до 4 300 километров в час.

Количество одновременно обстреливаемых целей пятиканальным полковым комплексом – до 5,

Количество ракет, которые могут одновременно быть наведены на одну цель – до 3,

Время развертывания на подготовленной позиции – 24 часа,

Время приведения в боевую готовность из режима дежурства – 1,5 минуты,

Время подготовки ракеты к старту – 40 секунд.

Отметим, что это данные из открытых источников, которые касаются "старых" С-200. Сейчас же очевидно, что украинские специалисты провели глубокую модернизацию по крайней мере ракет.Детали этой модернизации – тайна, но можно предположить, что им пришлось решать проблему замены жидкого ракетного топлива на твердое, а также решать проблему наведения 5В28 и адаптации ракеты под спутниковые системы. Также изменениям должна была подвергнуться боевая часть 5В28.



Характеристики ЗРК С-200 / Инфографика "Эспрессо"

Триумфальное возвращение С-200

С-200 напомнили о себе после долгого молчания летом 2023 года – тогда россияне начали сообщать, что по их наземным объектам глубоко в тылу начало прилетать что-то большое и мощное.

Жертвами обстрелов стали:

Керченский мост,

авиабаза оккупантов "Морозовск" в Ростовской области, Таганроге и Калужской области.

Впоследствии выяснилось, что это ракеты 5В28, которые переделали из средств ПВО на снаряды класса "земля – земля" и заставили их лететь по баллистической траектории.

На этом новости для россиян не закончились – в 2024 году С-200 вернулись к классике и начали сбивать самолеты. Первыми жертвами стали летающие радары А-50У.

Первый самолет был сбит 14 января в небе над оккупированной россиянами частью Запорожской области в 160 километрах от линии фронта.

Второй самолет А-50У Силы обороны уничтожили 23 февраля 2024 года над Краснодарским краем в 256 километрах от линии фронта.

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Эти потери шокировали россиян, они отказались верить, что их гордость сбили украинцы, а потому объявили, что это был "дружественный огонь". Украину эта версия полностью устроила, ведь она успокоила других российских пилотов, а потому – сделала их новыми целями для украинских С-200. Новая удачная охота состоялась 19 апреля 2024 года – целью стал самолет Ту-22М3.