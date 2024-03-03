Фицо также пожаловался на то, что из-за решения Италии вывести SAMP/T из страны под угрозой будут находиться стратегические объекты в Словакии.

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Фицо заявил, что Италия выводит из Словакии SAMP/T

Роберт Фицо отметил, что получил сообщение от итальянского правительства, что итальянскую систему ПВО SAMP/T, которую стране предоставили в аренду на год, выведут из Словакии, потому что она нужна в другом месте.

Словацкий премьер также подчеркнул, что из-за этого решения без защиты остаются стратегические объекты страны, в частности атомные электростанции. Кроме того, он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине исправную российскую систему ПВО С-300 в начале вторжения России.

Затем у нас некоторое время были американские системы Patriot, впоследствии и они ушли, а теперь тоже идут итальянцы, – пожаловался Фицо.

Стоит отметить, что в 2023 году итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T заменила американскую систему Patriot в Словакии. Пока неизвестно, куда именно итальянцы переместят систему SAMP/T.

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