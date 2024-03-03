Фіцо також поскаржився на те, що через рішення Італії вивести SAMP/T з країни під загрозою перебуватимуть стратегічні об'єкти у Словаччині.

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Фіцо заявив, що Італія виводить зі Словаччини SAMP/T

Роберт Фіцо наголосив, що отримав повідомлення від італійського уряду, що італійську систему ППО SAMP/T, яку країні надали в оренду на рік, виведуть зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці.

Словацький прем'єр також підкреслив, що через це рішення без захисту залишаються стратегічні об'єкти країни, зокрема атомні електростанції. Крім того, він додав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300 на початку вторгнення Росії.

Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці, – поскаржився Фіцо.

Варто зазначити, що у 2023 році італійська система протиповітряної оборони SAMP/T замінила американську систему Patriot у Словаччині. Наразі невідомо, куди саме італійці перемістять систему SAMP/T.

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