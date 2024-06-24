Живой щит: детали о ЗРК "Тор-М2", которым Россия могла убить своих туристов на пляже в Крыму

23 июня украинские ракеты ATACMS атаковали военные цели российских оккупантов в Крыму. В частности, были нанесены очередные удары по военному аэропорту "Бельбек", где базируется российская авиация, которая регулярно обстреливает Украину. Российские системы ПВО/ПРО не могут перехватывать ракеты украинцев, а потому решили поступить максимально коварно.

Враг применил тактику "живого щита" и прикрыл военные объекты телами своих граждан, в частности детей. Всего в 2 километрах от "Бельбека" расположен пляж в селе Любимовка, а в 4 километрах от военного аэропорта – пляж в селе Учкуевка.

Несмотря на то, что сейчас Россия превратила оккупированный полуостров в сплошную военную базу, она не прекращает завозить на местные "курорты" людей, в частности детей. Более того, россияне в Крыму не включают воздушной тревоги, а СМИ пропагандистов постоянно утверждают, что ПВО оккупантов сбивает буквально все, даже те ракеты, которые ВСУ даже не запускали, потому что не имеют их в таком количестве, как рассказывает Конашенков.

При этом россияне все же пытаются сбивать украинские ракеты, но поскольку их ПВО теперь имеет существенные дыры, у них ничего не получается против баллистических снарядов, разработки прошлого тысячелетия. И тогда включается "живой щит".

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Как пропагандисты меняли версии об ударах по Крыму

23 июня были нанесены удары ракетами ATACMS по "Бельбеку" – Россия сообщила, что все ракеты перехвачены, но в результате того, что одну ракету российская ПВО сбила прямо над пляжем в Учкуевке, обломки упали на туристов – погибли 5 человек и ранены более 120.

Впоследствии пропагандисты изменили свою версию: якобы было перехвачено только 4 ракеты, а одна сработала прямо над пляжем. Эта версия не выдерживает никакой критики: если бы так произошло, то жертв было бы значительно больше – 950 вольфрамовых шариков M72 просто бы стерли пляж и всех, кто там был. Так что же тогда произошло?

Ответ на этот вопрос дал анализ обломков – россияне сами выложили их в сеть. Впоследствии их продублировал телеграм-канал "Крымский ветер".

На фото есть обломки ракеты с пляжа в Учкуевке, но это точно не MGM-140 (ATACMS). Военный обозреватель Александр Коваленко предположил, что это остатки российской ракеты ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2.



Обломки ракеты 9М330 в Учкуевке / Фото "Крымский ветер"

Российская ракета Тор-М2 над крымским пляжем

Если это так и над пляжем в Крыму взорвалась именно ракета 9М330 с Тор-М2, то это все объясняет. Особенностью этих ракет является ее система самоуничтожения. Она срабатывает, когда ракета не может выполнить боевую задачу.



Ракета 9М330 / Фото минобороны России

Тор-М2 – замечательная для парадов, но против баллистических ATACMS эта российская система беспомощна. Поэтому россияне ее выпустили без всякой надежды на поражение цели. Она долетела до Учкуевки, где дальше просто разорвалась и рассыпала над головами туристов 14,5 килограмма своей боевой части. Напомним, что в MGM-140 – это 560 килограммов.

Что было бы, если бы на пляже действительно взорвалась MGM-140, дает приблизительное представление старенький голливудский блокбастер Swordfish и эта сцена +18:

Или этот реальный эпизод уничтожения с помощью ATACMS российской С-400. Обратите внимание на то, какую площадь покрывают суббоеприпасы M74, это хорошо видно на видео.

Собственно, об этом пишут даже Z-блогеры, правда, потом стыдливо сносят свои посты.



Пост пропагандиста Сапонькова, который "потерялся" среди криков россиян, но сохранился в виде скриншота

Таким образом, фактически россияне убили своих же. И сейчас обвиняют в этом всех (Украину, НАТО, Вашингтон), но не самих себя. Это, кстати, система: то же самое мы видим в Белгороде и других городах и селах России, где оккупанты продолжают цинично играть в обновленную версию игры "артиллерия бьет по своим". Поэтому вице-мэр Магадана за смерть собственной дочери может благодарить Путина, а остальных россиян должны спросить – хотят ли они и дальше быть "живым щитом" для оккупантов в зоне интенсивных боевых действий.

В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым – это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, продолжается полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым – это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, со своей стороны, являются... гражданскими оккупантами,

– советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк разоблачает циничные манипуляции россиян и их очередную попытку спрятаться за "живым щитом".

Что такое ЗРК Тор-М2

Это российская мобильная ПВО. Разработка еще времен холодной войны, ЗРК семьи "Тор" должны были стать походным ПВО для потенциального большого танкового наступления на Европу и должны были прикрывать советские армады от авиации и ракет.

Что бывает, когда танковые группы не прикрыты от угрозы с неба, ярко показала операция "Буря в пустыне", где сотни танков Саддама Хусейна были безжалостно расстреляны с самолетов.



"Тор-М2" на военном параде россиян / Фото минобороны России

У россиян на вооружении немало вариаций "Торов", среди них "Тор-М2" – одна из самых современных. Она была постоянным гостем на парадах на Красной площади, а также считалась фаворитом российских пропагандистов. Ее специализация – перехват крылатых ракет, но не баллистики.

Это действительно хорошие системы. Да, ими можно убивать гражданских на пляжах в Крыму, но их профиль все же – противоракетная оборона.

Они быстрые: время обнаружения, идентификации, захвата и принятия решения о запуске – 1 – 1,5 минуты или меньше,

мобильные: у комплекса Тор-М2 вдвое (вплоть до 16 ракет) увеличен боекомплект,

а ракеты 9М338 обладают расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы.



"Тор-М" на милитарной выставке / Фото минобороны России

"Торы" могут работать в автономном режиме при минимальном участии человека. Возможно, именно это и стало причиной трагедии в Иране, когда местные КСИР-ПВО сбили из российского комплекса украинский самолет Boeing-737 компании МАУ 8 января 2020 года.

Тогда погибли 176 человек, а Иран до сих пор не понес за это наказание, якобы наказав только исполнителей.

ЗРК Тор-М2 – основные характеристики

производитель – Россия,

приблизительная стоимость – более 24,1 миллиона долларов за единицу,

Количество одновременно сопровождаемых целей, – 48,

Количество целей, одновременно сопровождаемых, – 4,

Зона обнаружения целей по дальности – 27 километров,

Зона обнаружения целей по высоте – более 23 километров,

Зона уничтожения цели по дальности – 12 километров,

Зона уничтожения цели по высоте – 10 километров,

Максимальная скорость целей – 700 метров в секунду,

Количество ракет – 16 ракет 9М338,

Масса ракеты 9М330 – 165 килограммов,

Масса боевой части 9М330 – 14,5 килограмма.

Как Украина уничтожает "Тор-М2"

На швабру, которую зимой 1991 года оставил Саддам, в 2022 году уверенно наступили россияне, когда пустили танковые колонны на украинские дороги. Вместе с ними помчались для прикрытия и "Тор-М2". Но вместо авиации их ждали пристрелянные украинской артой сектора – против гаубиц новейшее российское ПВО оказалось бессильным, поэтому немало комплексов сгорело на подступах к Киеву, Сум или Харькова.

Кроме того, ценные комплексы стали приоритетной целью для "Байрактаров". Также были случаи, когда в "Торах" заканчивалось топливо и экипажи просто бросали машины, стоимостью в десятки миллионов долларов на шоссе. Сейчас известно о более 10 трофейных "Торах" в ВСУ.

Еще один фронт борьбы с "Торами" был на Черном море – россияне использовали эти комплексы на острове Змеиный и размещали прямо на своих военных кораблях, но это их не спасло. Так же не смогли "Тор-М2" справиться против украинских беспилотников – в марте 2023 года украинский дрон поразил Тор-М2, когда тот был в боевом положении. Этот эпизод попал на видео.

Спецназовцы СБУ уничтожили дронами-камикадзе российские ЗРК "Тор-М2" и С-300ВМ – смотрите видео:

Перед этим в феврале 2023 года украинцев поразили сразу 2 "Тор-М2", интересно, что они были в арктических ливреях, то есть россияне перетащили их из Заполярья на Херсонщину и они преодолели тысячи километров, чтобы погибнуть.

Кроме дронов, артиллерии и "байрактаров" эффектно уничтожает "Торы" и украинская авиация, используя американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

В 2024 году Украина получила новый мощный инструмент для уничтожения "Тор-М2". Это американские ракеты ATACMS – они специализируются по российским аэродромам и ПВО. Эти системы способны накрывать большие площади, а это значит, оккупантам не будет где укрыться в Крыму.