Попали в жирную цель: горячее видео ликвидации вражеского ЗРК "ТОР" дроном-камикадзе
Источник:СБУ
Защитники Украины продолжают эффективно уничтожать врага. Так, в металлолом удалось превратить российскую ЗРК "ТОР". Для этого использовали дрон-камикадзе.
Своими достижениями похвастались спецпризначенцы Центра спецопераций "А". Им удалось уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2".
Читайте также Оккупанты сосредоточились на окружении Авдеевки: 10-й танковый полк понес там мощные потери
Четвертый "ТОР" за март
На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март! А ведь задача именно этих комплексов – поражение воздушных целей на расстоянии до 12 километров и на высоте 10 километров. Так что у нас вопрос: "а что случилось"?
– иронизируют в СБУ.
Дроном-камикадзе спецназовцы уничтожили "ТОР-М2": смотрите видео
В ведомстве также отметили, что еще одной мишенью стал РСЗО "Град". Он после точного удара дрона-камикадзе также стал горой лома.
Поскольку мы начали говорить о потерях врага, то несправедливо обойти вниманием статистику. Ею ежедневно делится Генштаб ВСУ. Айда знакомиться со свежей, опубликованной 28 марта.
Еще почти 600 новых "пакетов"
- Только за прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 570 российских бойцов. Общие потери врага в живой силе насчитывают 171 730 захватчиков.
- Кроме того, в металлолом удалось превратить 3 602 танка, 6 966 боевых бронированных машин, 2 653 артиллерийские системы, 525 РСЗО, 277 средств ПВО.
- Еще на балансе вражеского войска стало на 305 самолетов, 291 вертолет, 2 235 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатую ракету, 18 судов, 5 502 автомобиля и автоцистерны и 287 единиц специальной техники меньше.