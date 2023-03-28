Попали в жирную цель: горячее видео ликвидации вражеского ЗРК "ТОР" дроном-камикадзе

Защитники Украины продолжают эффективно уничтожать врага. Так, в металлолом удалось превратить российскую ЗРК "ТОР". Для этого использовали дрон-камикадзе.

Своими достижениями похвастались спецпризначенцы Центра спецопераций "А". Им удалось уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2".

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Четвертый "ТОР" за март

На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март! А ведь задача именно этих комплексов – поражение воздушных целей на расстоянии до 12 километров и на высоте 10 километров. Так что у нас вопрос: "а что случилось"?

– иронизируют в СБУ.

Дроном-камикадзе спецназовцы уничтожили "ТОР-М2": смотрите видео

В ведомстве также отметили, что еще одной мишенью стал РСЗО "Град". Он после точного удара дрона-камикадзе также стал горой лома.

Поскольку мы начали говорить о потерях врага, то несправедливо обойти вниманием статистику. Ею ежедневно делится Генштаб ВСУ. Айда знакомиться со свежей, опубликованной 28 марта.

Еще почти 600 новых "пакетов"

Только за прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 570 российских бойцов. Общие потери врага в живой силе насчитывают 171 730 захватчиков.

Кроме того, в металлолом удалось превратить 3 602 танка, 6 966 боевых бронированных машин, 2 653 артиллерийские системы, 525 РСЗО, 277 средств ПВО.

3 602 танка, 6 966 боевых бронированных машин, 2 653 артиллерийские системы, 525 РСЗО, 277 средств ПВО. Еще на балансе вражеского войска стало на 305 самолетов, 291 вертолет, 2 235 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатую ракету, 18 судов, 5 502 автомобиля и автоцистерны и 287 единиц специальной техники меньше.