Дроны провели атаку на ВОТ: вероятно, под ударом оказалась Зуевская ТЭС

Ночью украинские дроны нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на временно оккупированных территориях. По предварительным данным, им удалось "поразить" Зуевскую ТЭС.

Как сообщается в сети, беспилотники били по объектам энергетики противника в Донецкой и Луганской областях, Запорожье и Крыму.

Какие объекты на Востоке Украины подверглись ударам?

Под массированной атакой БПЛА в Донецкой области оказался оккупированный Зугрес. Там возник сильный пожар.

Дроны провели атаку на Зугрес: смотрите видео

Предварительно, повреждения получила Зуевская ТЭС.

Справка: Зуевская тепловая электростанция – одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. Станцию строили в 1975–1981 годах, а ее проектная мощность составляла 2 400 МВт (8 энергоблоков), хотя фактически работали четыре энергоблока общей мощностью около 1 220 МВт. С 2014 года ТЭС находится на временно оккупированной Россией территории Донецкой области.

Как красиво горит Зуевская ТЭС / Фото из сети

Под ударами дронов оказались также энергообъекты в оккупированном Бердянске, что в Запорожской области. Часть города осталась без электроснабжения. Вероятно, еще горит АЗС.

Удар по Бердянску / Фото из соцсети

Атака БПЛА на Бердянск: смотрите видео

В Луганской области взрывы раздавались в оккупированных Луганске и Должанске.

Что-то горит в Луганске / Фото из соцсети

Удары по Довжанску / Фото из соцсети

В Крыму ночью тоже было неспокойно. В Севастополе после ударов возник пожар.

Как пишет"Крымский ветер", в городе произошло возгорание либо на позиции 475 Центра РЭБ на мысе Фиолент, либо дальше, на высотах УАБ под Балаклавой, где расположены позиции российской ПВО.

Пожар в Севастополе на месте удара / Фото из сети

К слову, вечером 31 июля произошел пожар на одном из крупнейших НПЗ Европы"Нижнекамскнефтехим". Предприятие расположено в Татарстане, более чем в 1100 километрах от границы с Украиной.