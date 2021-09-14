Встреча диктаторов: Путин с Асадом в Москве обсудили войну в Сирии

Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву и провел переговоры с главой России Владимиром Путиным. Встреча диктаторов состоялась 13 сентября в Кремле.

Во время разговора они обсудили войну в Сирии, борьбу с международным терроризмом, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

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Встреча Асада и Путина

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии. Интересно, что цивилизованный мир не признает результатов этого голосования.

Руководитель Кремля говорил о сильном ударе по терроризму в Сирии. По его словам, сирийские военные контролируют 90% территории государства.

Подняли темы экономического сотрудничества. Путин заявил, что в первом полугодии 2021 года объем торговли между двумя странами увеличился в 3,5 раза.

Что известно о выборах в Сирии В Сирии диктатор Башар Асад переизбрался на четвертый президентский срок. В Евросоюзе



В конце марта в ООН проинформировали, что В Сирии диктатор Башар Асад переизбрался на четвертый президентский срок. В Евросоюзе не считают выборы легитимными , поскольку они не были "ни честными, ни свободными".В конце марта в ООН проинформировали, что Украина официально осудила режим Башара Асада . Все из-за нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

Война в Сирии: коротко

В феврале 2020 года войска сирийского диктатора Башара Асада, которого активно поддерживает Путин, атаковали турецких военных. В результате погибли 36 человек, еще десятки получили ранения.

Турция 1 марта объявила о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Туркам удалось уничтожить десятки танков, в том числе и российских, и более 2 000 бойцов режима Асада, среди которых были и россияне.

Президенты России и Турции 5 марта договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Однако прийти к согласию Путину и Реджепу Эрдогану относительно политики в регионе не удалось до сих пор.

Министерство обороны Турции 18 марта 2021 года заявило о ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии.



Война в Сирии / Инфографика 24 канала