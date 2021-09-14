Під час розмови вони обговорили війну у Сирії, боротьбу з міжнародним тероризмом, а також питання двостороннього співробітництва.
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Зустріч Асада та Путіна
- Путін привітав Асада з перемогою на президентських виборах у Сирії. Цікаво, що цивілізований світ не визнає результатів цього голосування.
- Керівник Кремля говорив про сильний удар по тероризму в Сирії. За його словами, сирійські військові контролюють 90% території держави.
- Підняли теми економічної співпраці. Путін заявив, що у першому півріччі 2021 обсяг торгівлі між двома країнами збільшився у 3,5 раза.
Що відомо про вибори у СиріїУ Сирії диктатор Башар Асад переобрався на четвертий президентський термін. В Євросоюзі не вважають вибори легітимними, оскільки вони не були "ні чесними, ні вільними".
Наприкінці березня в ООН поінформували, що Україна офіційно засудила режим Башара Асада. Все через порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.
Війна у Сирії: коротко
- У лютому 2020 року війська сирійського диктатора Башара Асада, якого активно підтримує Путін, атакували турецьких військових. В результаті загинули 36 людей, ще десятки отримали поранення.
- Туреччина 1 березня оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Туркам вдалось знищити десятки танків, зокрема й російських, і понад 2000 бійців режиму Асада, серед яких були й росіяни.
- Президенти Росії та Туреччини 5 березня домовилися про припинення вогню у сирійському Ідлібі. Однак порозумітися Путіну та Реджепу Ердогану щодо політики в регіоні не вдалося й досі.
- Міністерство оборони Туреччини 18 березня 2021 року заявило про ракетний обстріл своєї території з боку Сирії.