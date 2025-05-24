Украинские воины получили звание "Герой Украины": среди них командир "Острых козырьков" Спицын

Президент Владимир Зеленский 23 мая удостоил 7 украинских защитников званием "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда". 6 воинов получили такую награду, к сожалению, посмертно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Указы президента Украины.

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Кому присвоили звание "Герой Украины"

Семеро украинских воинов получили звание "Герой Украины". Защитники боролись за свободу Украины и самоотверженно защищали ее от оккупантов. Высокую награду воинам президент присвоил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

Звание "Герой Украины" получили:

старший сержант Андрей Орловский ;

; лейтенант Александр Чухно (посметрно);

(посметрно); лейтенант Антон Спицын (посмертно). Воин был командиром 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" подразделения "Острые козырьки" Национальной гвардии Украины. Спицын погиб от полученных ранений на фронте в феврале 2025 года.

(посмертно). Воин был командиром 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" подразделения "Острые козырьки" Национальной гвардии Украины. Спицын погиб от полученных ранений на фронте в феврале 2025 года. солдат Павел Лисица ;

; лейтенант Анатолий Липчий ;

; младший лейтенант Назар Кравчук ;

; лейтенант Максим Веприк.

Редакция 24 Канала выражает благодарность воинам и сочувствует семьям погибших по поводу потерь родных людей. Вечный почет и память Героям!