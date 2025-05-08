Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

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Кому присвоили звание Героя Украины

Зеленский присвоил звание Героя Украины:

председателю СБУ генерал-лейтенанту Василию Малюку ;

; основателю и командиру подразделения "Птицы Мадьяра" майору Роберту Бровди ;

; младшему лейтенанту Александру Гарану ;

; лейтенанту Андрею Кияненко ;

; пилоту полковнику Игорю Пархоменко – его 25-летний сын, чье фото отец берет в каждый вылет, погиб в 2022 году, он также имеет звание Героя Украины (посмертно);

– его 25-летний сын, чье фото отец берет в каждый вылет, погиб в 2022 году, он также имеет звание Героя Украины (посмертно); комбригу 80 ОДШБр полковнику Павлу Розлачу ;

; подполковнику Сергею Рощину.

К сожалению, четверо Героев получили свое звание посмертно:

командир взвода разведки 59 ОШБр младший сержант Павел Петриченко – он был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", занимался поставкой военным амуниции и оружия, создал петицию об ограничении работы онлайн-казино, которая набрала необходимое количество подписей всего за день.

– он был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", занимался поставкой военным амуниции и оружия, создал петицию об ограничении работы онлайн-казино, которая набрала необходимое количество подписей всего за день. сержант Владимир Тодор – защитник Мариуполя в 2014, военнослужащий 80 ОДШБр;

– защитник Мариуполя в 2014, военнослужащий 80 ОДШБр; старший солдат Анатолий Тегза , который ценой собственной жизни спас командира подразделения под Бахмутом;

, который ценой собственной жизни спас командира подразделения под Бахмутом; старший солдат Александр Кандауров – доброволец, лично уничтожил в ближних боях под Киевом и на Донбассе по меньшей мере 4 единицы российской бронетехники и 15 оккупантов.

Героев Украины отметили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.