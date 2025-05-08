Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.
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Кому присвоили звание Героя Украины
Зеленский присвоил звание Героя Украины:
- председателю СБУ генерал-лейтенанту Василию Малюку;
- основателю и командиру подразделения "Птицы Мадьяра" майору Роберту Бровди;
- младшему лейтенанту Александру Гарану;
- лейтенанту Андрею Кияненко;
- пилоту полковнику Игорю Пархоменко – его 25-летний сын, чье фото отец берет в каждый вылет, погиб в 2022 году, он также имеет звание Героя Украины (посмертно);
- комбригу 80 ОДШБр полковнику Павлу Розлачу;
- подполковнику Сергею Рощину.
К сожалению, четверо Героев получили свое звание посмертно:
- командир взвода разведки 59 ОШБр младший сержант Павел Петриченко – он был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", занимался поставкой военным амуниции и оружия, создал петицию об ограничении работы онлайн-казино, которая набрала необходимое количество подписей всего за день.
- сержант Владимир Тодор – защитник Мариуполя в 2014, военнослужащий 80 ОДШБр;
- старший солдат Анатолий Тегза, который ценой собственной жизни спас командира подразделения под Бахмутом;
- старший солдат Александр Кандауров – доброволец, лично уничтожил в ближних боях под Киевом и на Донбассе по меньшей мере 4 единицы российской бронетехники и 15 оккупантов.
Героев Украины отметили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.