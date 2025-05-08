Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт президента.

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Кому присвоїли звання Героя України

Зеленський присвоїв звання Героя України:

  • голові СБУ генерал-лейтенанту Василю Малюку;
  • засновнику і командиру підрозділу "Птахи Мадяра" майору Роберту Бровді;
  • молодшому лейтенанту Олександру Гарану;
  • лейтенанту Андрію Кіяненку;
  • пілоту полковнику Ігорю Пархоменку – його 25-річний син, чиє фото батько бере у кожен виліт, загинув у 2022 році, він також має звання Героя України (посмертно);
  • комбригу 80 ОДШБр полковнику Павлу Розлачу;
  • підполковнику Сергію Рощину.

На жаль, четверо Героїв отримали своє звання посмертно:

  • командир взводу розвідки 59 ОШБр молодший сержант Павло Петриченко – він був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк", займався постачанням військовим амуніції та зброї, створив петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідну кількість підписів всього за день.
  • сержант Володимир Тодор – оборонець Маріуполя у 2014, військовослужбовець 80 ОДШБр;
  • старший солдат Анатолій Тегза, який ціною власного життя врятував командира підрозділу під Бахмутом;
  • старший солдат Олександр Кандауров – доброволець, особисто знищив у ближніх боях під Києвом та на Донбасі щонайменше 4 одиниці російської бронетехніки і 15 окупантів.

Героїв України відзначили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.