Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт президента.
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Кому присвоїли звання Героя України
Зеленський присвоїв звання Героя України:
- голові СБУ генерал-лейтенанту Василю Малюку;
- засновнику і командиру підрозділу "Птахи Мадяра" майору Роберту Бровді;
- молодшому лейтенанту Олександру Гарану;
- лейтенанту Андрію Кіяненку;
- пілоту полковнику Ігорю Пархоменку – його 25-річний син, чиє фото батько бере у кожен виліт, загинув у 2022 році, він також має звання Героя України (посмертно);
- комбригу 80 ОДШБр полковнику Павлу Розлачу;
- підполковнику Сергію Рощину.
На жаль, четверо Героїв отримали своє звання посмертно:
- командир взводу розвідки 59 ОШБр молодший сержант Павло Петриченко – він був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк", займався постачанням військовим амуніції та зброї, створив петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка набрала необхідну кількість підписів всього за день.
- сержант Володимир Тодор – оборонець Маріуполя у 2014, військовослужбовець 80 ОДШБр;
- старший солдат Анатолій Тегза, який ціною власного життя врятував командира підрозділу під Бахмутом;
- старший солдат Олександр Кандауров – доброволець, особисто знищив у ближніх боях під Києвом та на Донбасі щонайменше 4 одиниці російської бронетехніки і 15 окупантів.
Героїв України відзначили за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.