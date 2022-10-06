Путин сделал плевок всем офицерам и унизил их, – Арестович о новом звании Кадырова

Российский президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. На это уже отреагировали в Офисе Президента Украины.

Новое звание Кадырова – это плевок для российских офицеров. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Путин сделал плевок всем офицерам

По словам Арестовича, Россия сейчас находится в воронке катастроф и стремительно туда проваливается. Причина этого – Путин вручил Кадырову звание генерал-полковника.

Большего плевка русским офицерам в лицо нельзя представить, кроме сталинских репрессий нельзя представить таких унижений. Честно говоря, мне интересно увидеть, до какого предела унижений могут дойти российские военные, имея за собой ГРУ, военную силу, сверхполномочия на войне,

– отметил советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что ситуация со званием Кадырова – это катастрофа для российского офицерства, для чести и всего того, что является армией.

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В военном руководстве России хаос

Ранее Алексей Арестович рассказал, что в российской армии все больше нарастает недовольство действиями своего руководства. Так, генерал-лейтенант Роман Бердников заменил генерал-полковника Александра Журавлева на должности руководителя Западного военного округа. За время войны это уже пятая смена командования.

Таким образом, высшие чины русской армии очень недовольны этим назначением.

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