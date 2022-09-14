Полиция установила имена 5 тысяч россиян, которые могли быть причастны к зверствам на Киевщине

Национальная полиция Украины уже установила имена более 5 тысяч российских оккупантов, которые в начале войны находились на Киевщине. Они могут быть причастны к военным преступлениям.

Правоохранители установили фамилии, имена и должности этих военных. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Установлены имена 5 тысяч захватчиков

По словам Небитова, в отношении некоторых оккупантов даже нашли данные членов семей и места жительства на территории россии. Всю эту информацию собирают в специальную базу данных.

Глава полиции отметил, что после Киевщины часть российских военных перебросили на другие направления.

Кстати, большинство зафиксированных случаев военных преступлений, совершаемых оккупантами в Буче, расследует СБУ. Следственные действия происходят на этапе воспроизведения событий со свидетелями и проведения опознаний. Кроме того, следователи ждут результатов экспертиз.

Зверства оккупантов в Киевской области: что известно

В марте россияне оккупировали некоторые населенные пункты в Киевской области: Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку, Макаров. Зверства, которые россияне совершали там над мирными людьми, шокировали весь мир.

Оккупанты массово убивали людей, расстреливая их. Также войска врага пытали людей и насиловали женщин и даже детей.

В июле Андрей Небитов информировал, что было обнаружено более 1 300 тел убитых гражданских людей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия.

В частности, в июне на Киевщине нашли очередную братскую могилу, в которой обнаружили 7 тел. У многих жертв были связаны руки и простреленные колени. В июле обнаружили тело замученного мужчины. Его руки и шея связаны веревкой.

По словам Небитова, до сих пор в Киевской области считаются пропавшими без вести около 300 человек.

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