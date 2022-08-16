Правоохранители 15 августа обнаружили тело еще одного убитого во время оккупации мирного жителя. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Что известно о трагедии

По словам Небитова, автомобиль 58-летнего жителя Бучанского района и его семьи захватчики обстреляли в конце февраля. Мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области.

Трагедия произошла на дороге между селами Здвижовка и Блиставица.

В результате расстрела автомобиля погибли глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней Анастасии, ребенка чудом спасли врачи.

Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы нашли и осмотрели третье тело,

– подчеркнул Небитов.

Он отметил, что это еще одно кровавое военное преступление армии россии.



Авто обстреляли оккупанты / фото Андрей Небитов



В машине нашли тело погибшего мужчины / фото Андрей Небитов

Зверства оккупантов в Киевской области

российские войска в марте временно оккупировали некоторые населенные пункты в Киевской области.

Во время оккупации Бучи в Киевской области захватчики организовали пыточную в детском лагере. Там оккупанты жестоко казнили мирных людей.

Тела мирных людей, которых российские военные убили во время оккупации, продолжают обнаруживать. В июле Андрей Небитов информировал, что обнаружено 1 346 тел убитых гражданских людей. Большинство мирных людей убиты из огнестрельного оружия.

До сих пор в Киевской области считаются пропавшими без вести около 300 человек. В полиции считают, что часть людей, которых до сих пор не могут найти, к сожалению, погибли.

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