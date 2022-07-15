Отчет ОБСЕ зафиксировал доказательства пыток гражданских и то, что они были живым щитом врага

Преступления россии продолжают фиксировать и находить их доказательства. Очередные подтверждения зверств агрессора зафиксировали в новом отчете ОБСЕ.

Специалисты задокументировали найденные камеры пыток. Их оккупанты организовали в летнем лагере в Буче на Киевщине.

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Эксперты ОБСЕ работали в Украине

Это уже второй отчет организации за период с 1 апреля по 25 июня. Специалисты ОБСЕ приезжали в Украину, чтобы собрать доказательства. Были в Буче и Ирпене, о которых идет речь в их отчете. Эти города они назвали "двумя символическими примерами нарушений международного гуманитарного права согласно Женевским конвенциям и дополнительным протоколам к ним, которые являются военными преступлениями".

По словам экспертов, фото и видеодоказательства говорят о том, что российские войска "целенаправленно организовывали убийства мирных жителей Бучи". Этих людей нашли застреленными со связанными за спиной руками. Собственно, именно эти кадры и увидел весь мир, когда освободили Бучу.

В отчете также задокументировали информацию о серии камер пыток, разделенных бетонными стенами. Их и комнату для казней с дырками от пуль в стенах обнаружили в летнем лагере в Буче.

Также эксперты утверждают, что в другой комнате были следы пыток и поливания водой. Там нашли пятерых мертвых мужчин. В отчете указано, что они были покрыты ожогами, кровоподтеками и рваными ранами.

Людям отрезали уши и вырывали зубы

В отчете ОБСЕ также указали тот факт, что в селе Бучанского района в подвале обнаружили тела 18 мужчин, женщин и детей. Некоторым из них отрезали уши, а другим вырывали зубы.

Также миссия указала на тот факт, что сообщения об украинских женщинах и девушках, изнасилованных российскими военными, "стали избыточными". Доклад содержит описания нескольких особо жестоких случаев.

Кроме того, специалисты ОБСЕ в отчете отметили случаи, когда россияне использовали украинских гражданских лиц как "живые щиты". Речь идет о том, что их заставляют воевать вместе с россиянами против собственной страны в войне и перемещают в россию без их согласия.

Привели конкретный пример зверств россиян в селе Ягодное Черниговской области. Там российские солдаты использовали более 300 мирных граждан Украины как живой щит. Держали их в плену в течение 25 дней в марте в подвале школы, где находился большой российский военный лагерь.

Зверства россиян продолжаются

Оккупированные территории Севера, где россияне просто дьявольски себя вели, удалось освободить, так что и люди понемногу приходят в себя. Но этот ужас продолжается на тех территориях, которые до сих пор под оккупацией. Нередко оттуда к нам поступают факты о зверствах относительно мирных людей, совершаемых оккупантами. В частности, сообщали, что в застенках Бердянска россияне убили еще двух человек – полицейского и местную жительницу.

Херсонский активист Владимир Молчанов также рассказывал о фактах бесчеловечного поведения врага в прифронтовых поселках Херсона. По его объяснениям, это делают для того, чтобы не дать украинцам наблюдать за передвижением врагов. российские войска могут убить людей за любое кривое слово или даже взгляд.

В то же время все и каждый обидчик будут наказаны за такие преступления против украинцев. Наши правоохранители оперативно ищут преступников. Они узнают о россиянах все, что только можно и делают их жизнь и жизнь их семей невыносимой. Например, узнали, что комбат майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев пытали людей в Киевской области. Они приказывали расстреливать гражданских.

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