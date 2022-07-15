Фахівці задокументували знайдені камери тортур. Їх окупанти організували в літньому таборі в Бучі на Київщині.

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Експерти ОБСЄ працювали в Україні

Це вже другий звіт організації за період з 1 квітня по 25 червня. Фахівці ОБСЄ приїжджали в Україну, щоб зібрати докази. Були в Бучі та Ірпені, про які мовиться у їхньому звіті. Ці міста вони назвали "двома символічними прикладами порушень міжнародного гуманітарного права згідно з Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них, які є військовими злочинами".

За словами експертів, фото та відеодокази свідчать про те, що російські війська "цілеспрямовано організовували вбивства мирних жителів Бучі". Цих людей знайшли застреленими зі зв'язаними за спиною руками. Власне, саме ці кадри й побачив увесь світ, коли звільнили Бучу.

У звіті також задокументували інформацію про цілу серію камер тортур, розділених бетонними стінами. Їх та кімнату для страт із кульовими дірками в стінах виявили в літньому таборі в Бучі.

Також експерти стверджують, що в іншій кімнаті були сліди тортур і поливання водою. Там знайшли п'ятьох мертвих чоловіків. У звіті вказано, що вони були вкриті опіками, синцями та рваними ранами.

Людям відрізали вуха та виривали зуби

У звіті ОБСЄ також вказали той факт, що в селі Бучанського району в підвалі виявили тіла 18 чоловіків, жінок і дітей. Декому з них відрізали вуха, а іншим виривали зуби.

Також місія вказала на той факт, що повідомлення про українських жінок і дівчат, яких зґвалтували російські військові, "стали надлишковими". Доповідь навіть містить описи кількох особливо жорстоких випадків.

Крім того, фахівці ОБСЄ в звіті вказали на випадки, коли росіяни використовували українських цивільних осіб як "живі щити". Мовиться про те, що їх змушують воювати разом з росіянами проти власної країни у війні та переміщують до Росії без їхньої згоди.

Навели конкретний приклад звірств росіян у селі Ягідне Чернігівської області. Там російські солдати використовували понад 300 мирних громадян України як живий щит. Тримали їх у полоні протягом 25 днів у березні в підвалі школи, де був розташований великий російський військовий табір.

Звірства росіян продовжуються

Окуповані території Півночі, де росіяни просто по-диявольськи себе поводили, вдалось звільнити й люди потроху оговтуються. Натомість цей жах продовжується на тих територіях, які досі в окупації. Нерідко звідти до нас надходять факти про звірства щодо мирних людей, які чинять окупанти. Зокрема, повідомляли, що у катівнях Бердянська росіяни вбили ще двох людей – поліцейського та місцеву мешканку.

Херсонський активіст Володимир Молчанов також розповідав про факти нелюдської поведінки ворога у прифронтових селищах Херсонщини. За його поясненнями, це роблять для того, щоб не дати українцям спостерігати за ворожим пересуванням. Російські війська можуть вбити людей за будь-яке криве слово чи навіть погляд.

Водночас всі і кожен кривдник будуть покарані за такі злочини проти українців. Наші правоохоронці оперативно шукають злочинців. Вони дізнаються про росіян все, що тільки можна і роблять їхнє життя та життя їхніх родин нестерпним. Наприклад, дізнались, що комбат майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв катували людей на Київщині. Вони наказували розстрілювати цивільних.

Як Росію можуть покарати за звірства в Україні: дивіться відео