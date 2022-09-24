Россияне, предположительно, готовят провокации с жертвами в Мариуполе: обвинить хотят ВСУ

Россия восьмой год не перестает лгать и перекладывать ответственность за свои зверства на ВСУ. По всей видимости, сейчас готовится новая провокация во временно оккупированном Мариуполе.

Более того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркивает, что в этот раз речь пойдет не о пропагандистском видео для тиктока. Эта провокация планируется с жертвами.

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Много предпосылок и публичной подготовки

Как отметил чиновник, чтобы переложить ответственность на украинских защитников, хотят привлечь человека в украинской военной форме.

Складывая вместе всю информацию из Мариуполя, почти нет сомнений что в течение этого спектакля состоится провокация с жертвами. Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому. Надеюсь на собственную ошибку,

– отметил Андрющенко.

Стоит отметить, что сейчас в городе продолжается так называемый референдум за присоединение разрушенного города к россии. Так что провокации и обвинения в них Украины только на руку Москве.

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Желающих присоединиться к россии среди украинцев почти нет. Только около 5-7% опрошенных четко сказали, что готовы прийти на "избирательные участки" и "проголосовать". Это и неудивительно, в частности, учитывая зверства россиян и полностью разрушенные города, жители которых ну никак не могут быть "благодарны" стране-террористке.

Однако россию не интересуют подлинные мнения мариупольцев. Российские захватчики продолжают свой фарс с псевдореферендумами и ловят людей посреди улицы, чтобы заставить их проголосовать под дулом автоматов.

Более того, в первый же день псевдореферендума россияне стягивают оружие в центр Мариуполя. Очевидно, это связано с тем, что граждане Украины на ВОТ не хотят добровольно участвовать в так называемых голосованиях.

Петр Андрющенко также дал рекомендации, как украинцам избежать голосования. Поскольку прямой отказ от голосования может быть очень опасен, он рекомендует не пересекаться с оккупантами.

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