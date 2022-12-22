Со следами пыток: в Херсонской области во дворе обнаружили могилу с 6 телами
Источник:МВД Украины
После освобождения населенных пунктов в Херсонской области там выявляют доказательства зверств российских оккупантов. В частности, во дворе частного дома в селе Правдино нашли захоронение с остатками 6 человек со следами пыток.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он рассказал об обнаружении правоохранителями массовых захоронений на деоккупированных территориях Херсонщины и установлении лиц, погибших в результате военной агрессии России.
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В Херсонской области обнаружили тела со следами пыток
Енин рассказал, что в селе Правдино Херсонского района обнаружили захоронения во дворе частного дома. В могиле нашли останки шести человек со следами пыток, огнестрельными ранениями и так далее.
Выявленные трупы эксгумированы и направлены на проведение судмедэкспертизы. Еще 36 могил найдено на кладбище в поселении геологов в Херсоне. Там массовое захоронение, где есть и тела военнослужащих Вооруженных Сил, в частности, и ТрО,
– заметил замминистра.
По его словам, всего за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 – с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий. Личности 12 погибших из них до сих пор не установлены.
В настоящее время идет работа по оперативному сбору образцов ДНК родственников, чтобы установить личности погибших. Нередко возникают осложнения, поскольку родные многих находятся за границей или с ними отсутствует связь.
Енин подчеркнул, что с первых дней полномасштабной войны российские террористы игнорировали нормы международного гуманитарного права. В частности, говорится о:
- захвате в заложники спасателей, не имеющих оружия и не оказывающих никакого военного сопротивления,
- жестокости по отношению к гражданскому населению, которую российские военные неоднократно демонстрировали через соцсети.
"Российские оккупанты просто сходили с ума. И довольно часто совершали насилие против гражданских, хвастаясь этим, высылая фото и видео родным в Россию, выкладывая в соцсети. Но это в дальнейшем будет инструментом в формировании доказательной базы относительно совершенных ими военных преступлений. К величайшему сожалению, тот ужас, который мы уже увидели на освобожденной территории Херсонщины, может быть лишь небольшой частью того, что откроется после освобождения остальных оккупированных территорий", – отметил первый замминистра.
Результаты эксгумации тел в Изюме
Отдельно Енин сообщил о результатах эксгумации тел в городе Изюме Харьковской области. Из мест захоронений изъяли более 450 тел погибших:
- около 200 тел мужчин,
- несколько больше тел женщин,
- более 20 тел военных,
- семеро детей,
- остатки 12 человек, пол, возраст и личность которых невозможно определить.
"Предварительно установлено, что среди этих лиц есть погибшие от насильственной смерти: огнестрельных ранений, взрывных травм. Признаки пыток были обнаружены по меньшей мере у 40 человек. Полиция провела осмотры 450 трупов, назначено такое же количество судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти, наличия телесных повреждений, а также особых признаков, которые могут быть использованы в качестве дополнительного фактора при идентификации тел", – добавил замминистра.
У более чем 200 человек отобрали биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы ДНК. Кроме того, назначили 456 судебно-молекулярных генетических экспертиз по биологическим образцам трупов.
Енин подчеркнул, что досудебное расследование продолжается – правоохранители проводят все необходимые следственные действия и мероприятия, направленные на:
- идентификацию тел,
- установление обстоятельств, при которых эти лица погибли, и виновных в военных преступлениях.
Россия продолжает убивать гражданских в Херсонской области
- Российские захватчики 19 декабря 42 раза обстреляли Херсонщину. Они били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. Также по области нанесли ракетный удар. К сожалению, в результате атак были жертвы – погибли два человека. Еще трое получили ранения различной степени тяжести.
- Кроме этого, оккупанты повредили здание Херсонской ОВА. В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что также пострадали жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура. По предварительным данным, враг атаковал территории системами залпового огня и ракетами типа С-300.
- 17 декабря оккупанты попали и в штаб гуманитарной помощи. Более того, в Херсонском горсовете подчеркивают, что оккупанты умышленно целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. К сожалению, в результате атаки 1 женщина скончалась, а еще 2 человека попали в больницу.