Звонят любимым и читают: уникальные кадры из жизни украинских бойцов на фронте

На фронте стало горячей из-за провокаций и обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Конечно, ситуация тяготит жизнь украинских бойцов на фронте. Несмотря на это, они все равно не забывают о любимых занятиях.

Уникальные кадры опубликовали в соцсети. На них видно, как бойцам удается найти время для себя между обстрелами.

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Чтение, кофе и спорт

На линии фронта бойцам удается жить полноценной жизнью. Они звонят любимым, проводят время с любимыми животными, следят за стрижкой. Бывает, даже находят время для спорта, чтения и кофе.

Между этими занятиями, собратья также общаются, делятся друг с другом воспоминаниями о мирной жизни. Им удается вместе преодолевать бытовые трудности.

Как живут украинские бойцы на фронте / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Текст публикации с фейсбук-страницы 93-й ОМБр "Холодный Яр":

К сожалению, на фронте и дальше есть потери среди украинских военных. В частности, 24 августа – на День Независимости – погиб 49-летний командир отделения 74-го разведывательного батальона Владислав Питько. У него осталась жена и 10-летняя дочь.

Обычно вам показывают воинов, служащих на постах. Оружие, снаряжение, сосредоточенные взгляды.

Но жизнь воина на передовой состоит не только из боевых дежурств. Не только из наблюдений за врагом, докладов командиру и огня.

Здесь, на линии фронта, бойцы умудряются жить полноценной жизнью: звонят любимым, играют с любимыми животными, следят за стрижкой, выделяют время для спорта, чтения, кофе. Они делятся друг с другом воспоминаниями о мирной жизни и вместе преодолевают бытовые сложности.

Фотозарисовки о жизни на передовой – к вашему вниманию.