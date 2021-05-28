Звонок между Байденом и Зеленским может состояться перед саммитом с Путиным, – СМИ

Украинская сторона вместе с США прорабатывают возможность телефонного звонка между Зеленским и Байденом. Осуществить его должны якобы перед самым саммитом, на котором Байден встретится с Путиным.

Как сообщил СМИ источник в правительстве, украинская и американская сторона сейчас работают над тем, чтобы этот звонок состоялся. Встреча с Путиным у Байдена запланирована в Женеве.

Кстати В США проверяют, вмешивались ли в выборы чиновники из Украины, – СМИ

Звонок перед встречей с Путиным

В середине июня Джозеф Байден впервые как президент приедет в Европу, где проведет ряд важных встреч. В частности, он пообщается с лидерами ЕС, а уже на следующий день будет говорить с Путиным. Произойдет это 16 июня – дата согласована и Кремлем и Белым домом.

Поэтому звонок, о котором пишут в СМИ, должен состояться в течение следующих двух недель.

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