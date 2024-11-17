Конец войны требует взаимодействия, премьер Канады высказался о звонке Шольца Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц на днях провел первый за долгое время телефонный разговор с Владимиром Путиным. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал такую инициативу, заявив, что прекращение войны потребует определенного взаимодействия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что Трюдо думает о звонке Шольца Путину

Так, в ответ на вопрос о звонке Шольца, Джастин Трюдо заявил, что хорошо иметь открытую линию связи с Путиным.

Мы все понимаем, насколько важно видеть прекращение насилия в Украине, видеть прекращение конфликтов по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не соглашаемся,

– сказал Трюдо в Перу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Трюдо быстро добавил, что Канада и ее союзники все еще тесно сотрудничают с Зеленским. "Хорошо, что вокруг этого ведутся разговоры, но уровень моего доверия к Владимиру Путину сейчас, пожалуй, самый низкий за все время", - сказал он.

Он сказал, что Канада предана победе Украины и хочет, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Трюдо добавил, что, возможно, "есть окна", в которых окончание войны может произойти в ближайшие месяцы.

Интересно, что премьер Польши Дональд Туск заявил, что Путина телефонными звонками никто не остановит. В то же время глава польского правительства отметил: "Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего".

Джастин Трюдо подытожил, что завершение конфликта на условиях Украины потребует поддержки США с приходом администрации Дональда Трампа.

"Давайте будем откровенными: все союзники в мире не смогут заменить полное прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", – сказал Трюдо.