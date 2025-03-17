Механизмы уже применены: как Трамп усилил давление на Россию

После победы на выборах Дональд Трамп наговорил много чего неоднозначного о диктаторе Владимире Путине. Однако он все равно усилил давление на Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, заметив, что Трамп уже забрал лазейку, которая позволяла оплачивать энергоресурсы через российские банки. Но это еще не конец.

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Проблемы уже нарастают

По мнению Загороднего, торговые войны, которые начинает Трамп, вообще способны спровоцировать мировой финансовый кризис. Это может привести к снижению цен на нефть, что серьезно ударит по России. Она зарабатывает огромные средства, продавая ее по миру.

Это повлечет большие проблемы России. Все может дойти до того, что они не смогут поддерживать войну. А, возможно, им вообще будет не до территории Украины,

– считает Загородний.

Кроме того, Украине важно усиливать собственные возможности и искать варианты увеличения военной помощи. Не менее важно и в дальнейшем наносить дальнобойные удары по стране-агрессору. К примеру, уже есть положительные новости, что украинский дрон на 3000 километров прошел испытания.

Добавим, 18 марта запланирован телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Белом доме считают, что они близки к перемирию.