Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Очень хорошо, что удается держать контакт с американским президентом.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Трамп – любитель поговорить. Еще во время первой каденции его помощники боролись с тем, чтобы он не звонил по WhatsApp всем, кому захочет. Ведь Трамп любит просто позвонить посреди дня.

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Чего сейчас добивается Трамп?

Как отметил Несвитайлов, на самом деле очень хорошо, что контакты между президентами продолжаются. Это свидетельствует, что все недоразумения, которые произошли в прошлом, исчерпали себя. Ведь разговоров стало действительно много.

Помните, как после скандала в Овальном кабинете длился долгий период без контактов. Потом, слава Богу, состоялась встреча в Ватикане. И понемногу дошло до того, что уже созваниваются. Возможно, мемчиками по WhatsApp перекидываются. Что же делать, если это работает,

– отметил Несвитайлов.

Пока не стоит говорить, что этот звонок Трампа и Зеленского свидетельствует о прогрессе в отношении мирных переговоров. Скорее всего, Трамп пытается что-то перестроить в этом процессе и найти себе пространство для маневра. Он явно надеется, что сейчас произойдет какое-то чудо – и все наладится.

Трамп надеется, что Россия сделает какой-то жест доброй воли. Тогда он будет рассказывать, что его давление сработало, поэтому санкции вводить не нужно, потому что будет эскалация. Вот он ищет такой путь,

– отметил Несвитайлов.

Добавим, в ближайшие дни состоится визит спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Также в Украину должен прибыть другой спецпредставитель Кит Келлог. А 8 августа истекает дедлайн, который Трамп установил для Путина. СМИ уже пишут, что Россия рассматривает вариант пойти на так называемое "воздушное перемирие".