Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Трамп – любитель поговорити. Ще під час першої каденції його помічники боролися з тим, щоб він не дзвонив по WhatsApp усім, кому захоче. Бо він просто любить зателефонувати посеред дня.

До теми Якщо ціна на нафту впаде ще на 10 доларів, то Путін зупинить війну, – Трамп

Чого зараз добивається Трамп?

Як наголосив Несвітайлов, насправді дуже добре, що контакти між президентами тривають. Це свідчить, що усі непорозуміння, які сталися в минулому, вичерпали себе. Адже розмов стало дійсно багато.

Пам'ятаєте, як після скандалу в Овальному кабінеті тривав довгий період без контактів. Потім, слава Богу, відбулася зустріч у Ватикані. І потроху дійшло до того, що вже зідзвонюються. Можливо, мемчиками по WhatsApp перекидаються. Що ж робити, якщо це працює,

– зазначив Несвітайлов.

Поки не варто говорити, що цей дзвінок Трампа і Зеленського свідчить про прогрес щодо мирних переговорів. Найімовірніше, Трамп намагається щось перебудувати в цьому процесі та знайти собі простір для маневру. Він явно сподівається, що зараз станеться якесь диво – і все налагодиться.

Трамп сподівається, що Росія зробить якийсь жест доброї волі. Тоді він буде розповідати, що його тиск спрацював, тому санкції вводити не потрібно, бо буде ескалації. От він шукає такий шлях,

– зазначив Несвітайлов.

Додамо, найближчими днями відбудеться візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви. Також до України має прибути інший спецпредставник Кіт Келлог. А 8 серпня спливає дедлайн, який Трамп встановив для Путіна. ЗМІ вже пишуть, що Росія розглядає варіант піти на так зване "повітряне перемир'я".