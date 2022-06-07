В Одессе все спокойно, – ова
Соответствующую информацию сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. По его словам, в Одесской области все спокойно и обстрелы не были зафиксированы.
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По словам Марченко, сообщения о стрельбе в разных районах Одессы и области, вызванные военными учениями. Глава Одесской ОВ сообщил, что украинские военные почти ежедневно проводят учения.
В последнее время появляются многие сообщения о стрельбе в разных районах Одессы и области. Прошу жителей не беспокоиться. Наши военнослужащие почти ежедневно проводят учения, поэтому иногда можете слышать стрельбу или взрывы,
– сказал Марченко.
Заметим, что с утра 5 июня в Одессе также были слышны звуки взрывов . Под огнем врага оказалась Николаевская область, потому взрывы, которые слышали одесситы, это обстрелы соседней области, которые шли с моря.
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Предыдущие обстрелы Одесщины: что известно
- В оперативном командовании "Юг" информировали, что 4 июня российские кафиры обстреляли Одесскую область . Войска агрессора совершили пуск ракеты Х-59 с самолетов стратегической авиации. В результате были поражены территория сельскохозяйственного предприятия и складские помещения.
- В конце мая захватчики еще раз ударили ракетой по мосту через Днестровский лиман . Одну из ракет уничтожили силы противовоздушной обороны, однако вторая попала в мост. Максим Марченко информировал, что мост получил дополнительные разрушения.
- Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. В море снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".
- 7 июня в ОК "Юг" сообщили, что российская корабельная группировка в Черном море держит наготове две надводные и один подводный носители крылатых ракет. Кроме этого, в акватории моря кафиры держат в готовности к действиям 1 большой десантный корабль.
- В то же время в Министерстве обороны Украины сообщили, что нашим ВМС удалось отбросить корабли российских кафиров на расстояние в 100 километров от украинских берегов. Это полностью делает невозможным попытки высадки вражеского десанта на наши берега.